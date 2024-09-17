Beyin şişiren Nipah virüsü bir kişiyi daha öldürdü! Ülkede alarm verildi

17 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:33

Hindistan'ın Kerala eyaletinde beyin şişiren virüs nedeniyle birkaç ay içinde ikinci kişi hayatını kaybetti. Ülkede hayvanlardan insanlara bulaşabilen Nipah virüsü için alarm verildi. Sağlık görevlileri, ölen kişinin temas kurduğu diğer insanları arıyor.

Hindistan​'da beyin şişmesine neden olan Nipah virüsü nedeniyle birkaç ay içinde ikinci kişi hayatını kaybetti. Hayvanlardan insanlara bulaşan ve ölümcül olan virüs salgın​ tetikleme potansiyeline de sahip. Henüz Nipah virüsü enfeksiyonlarını önleyebilecek bir aşı ya da tedavi yöntemi ise bulunmuyor.

ÖLÜMCÜL VİRÜS ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Sağlık kuruluşu Nipah virüsü nedeniyle 24 yaşındaki erkeğin ölümünü doğruladı. Dr. Renuka, ölümcül virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için ölen kişiyle temas kuran 151 kişinin hastalık belirtisi gösterip göstermediğini araştırıyor. Şimdiye kadar 5 kişide Nipah enfeksiyonu tespit edildi.

NİPAH VİRÜSÜ 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Temmuz ayında da 14 yaşındaki bir çocuk Nipah virüsü nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun, 214 kişiyle temas kurduğu belirlenmiş, 60'ının virüsü kapmaları halinde ciddi şekilde hastalanma riski altında olduğu belirtilmişti.

SALGINA DÖNÜŞME İHTİMALİ DÜŞÜK

Calicut'taki Aster MIMS Hastanesi'nin yoğun bakım tıbbı direktörü Dr. Anoop Kumar, o dönemde şunları söylemişti:

"Şu aşamada Nipah virüsü salgınının ortaya çıkma ihtimali minimum düzeyde."