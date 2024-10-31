Beyin tümörü hastaları için yeni tedavi umut ışığı oldu: Yarı yarıya küçüldü

31 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:45

İngiltere'de 'agresif' beyin tümörü, deneysel çalışma sayesinde yarı yarıya küçüldü. Genellikle hastaların 18 ay içinde ölümüne neden olan kanser türünün ilk tedavi örneği mühendis Paul Read üzerinde denendi.

İngiltere'de 62 yaşındaki mühendis Paul Read için Aralık 2023'te ölümcül hastalık 'glioblastoma' teşhisi konuldu. Agresif beyin tümörü hastalığı için deneysel bir tedavi yöntemine başlandı. University College London Hospitals NHS Foundation Trust'ta (UCLH) gerçekleştirilen deneysel tedavi için tümör olabildiğince temizlenmeye çalıştı. Ardından kafa derisinin hemen altına Ommaya rezervuarı adı verilen bir cihaz yerleştirildi.

Cihazın ardından Paul'a 6 hafta boyunca haftada 1 kez doğrudan tümöre düşük seviyelerde radyoaktivite enjekte edildi. Bu sayede sağlıklı dokuya zarar vermeden kanser hücrelerini öldürme amaçlandı.

BEYİN TÜMÖRÜ YARI YARIYA KÜÇÜLDÜ

Denemeden elde edilen bulgular ve çarpıcı sonuçlar elde edildi. Beyin taramaları Read'in, tümörünün altı haftalık tedavinin sonunda “%50 oranında küçüldüğünü” ortaya koydu.

''Verilere göre hayatta kalma olasılığı benim için bir yıl veya daha az olduğu için bu deneme bir can simidiydi'' açıklamasında bulunan Read, ''biraz daha yorgun'' hissetmenin dışında herhangi bir yan etki hissetmediğini söyledi.

UCLH danışman tıbbi onkoloğu ve araştırmayı tasarlayan baş araştırmacı Dr. Paul Mulholland, şunları söyledi:

''Read'in tarama sonuçlarını az önce onunla birlikte inceledik ve tedavi sonu taraması tümörde bir küçülme olduğunu gösteriyor ki bu da tümörü bu kadar agresif olan biri için gerçekten oldukça dikkat çekici.''

HASTALAR İÇİN UMUT IŞIĞI

Ekip, ikinci bir hastaya da aynı prosedürü uygulamaya başladı ve denemenin birinci aşamasında 40 kadar hastanın tedavi edilmesini planlıyorlar.

Mulholland, ''Bu klinik çalışmanın artık açık olmasından çok memnunum. Potansiyel olarak bu çok güçlü bir yaklaşım ve ilk hastadan elde edilen sonuçlardan şimdiden son derece memnunum'' dedi.