Beyin yiyen amip bir kişiyi öldürdü, bir çocuk hastanede! İsrail'de vakalar artıyor

25 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:59

Henüz 10 aylıkken gözü kan çanağına döndü acı gerçek aileyi kahretse de vazgeçmediler

Henüz 10 aylıkken gözü kan çanağına döndü acı gerçek aileyi kahretse de vazgeçmediler

İsrail'in kuzeyinde bulunan bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildi. 25 yaşındaki genç, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybederken 10 yaşındaki çocuk ise hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Ayrıca ülkede vakalarda da artış görüldü. Ölümün ardından 100'den fazla kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

ATEŞ, BAŞ AĞRISI, KUSMA GİBİ BELİRTİLERİ VAR

Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.

BURUNDAN GİRİP BEYNİ KEMİRİYOR

"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.