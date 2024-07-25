Beyin yiyen amip bir kişiyi öldürdü, bir çocuk hastanede! İsrail'de vakalar artıyor
İsrail'de beyin yiyen amip paniği baş gösterdi. Bir kişi, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti, aynı şüpheyle bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Vakalar ise artıyor.
İsrail'in kuzeyinde bulunan bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildi. 25 yaşındaki genç, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybederken 10 yaşındaki çocuk ise hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Ayrıca ülkede vakalarda da artış görüldü. Ölümün ardından 100'den fazla kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.
ATEŞ, BAŞ AĞRISI, KUSMA GİBİ BELİRTİLERİ VAR
Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.
BURUNDAN GİRİP BEYNİ KEMİRİYOR
"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.