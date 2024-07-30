Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'dan ilk fotoğraf 

30 Temmuz 2024 22:38 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:40

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İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. İHA'larla gerçekleştirilen saldırıda 3 roket kullanılırken 8 katlı boş bina hedef alındı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ı vurmak isteyen İsrail hedefine ulaşamazken Netanyahu'dan fotoğraf geldi.

"HİZBULLAH KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki saldırıyı üstlendiklerini belirterek, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aşmıştı" dedi.

Reuters'ın haberine göre; saldırıda bir kadın öldü, 7 kişi de yaralandı.

NETANYAHU'DAN FOTOĞRAF GELDİ

İsrail basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görüldü.

Herhangi bir notun eklenmediği fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu dikkatlerden kaçmadı.

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı.