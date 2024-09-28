Beyrut yanıyor: İsrail hava saldırılarına devam ediyor! Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi

28 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 09:55

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor. Gerçekleşen hava saldırıları şehrin dört bir yanından duyulurken, şehrin üstü yoğun duman bulutlarıyla kaplandı. İşte bölgede anbean yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti BEYRUT'A YENİDEN HAVA SALDIRISI

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

İSRAİL'DEN BEYRUT SAKİNLERİNE "500" METRE AÇIKLAMASI

28.09.2024 08:35

BEYRUT​'A YENİDEN HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

28.09.2024 05:38

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi. Ülkenin güneyiyle, başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli bölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.

28.09.2024 04:00

İSRAİL'DEN BEYRUT SAKİNLERİNE "500" METRE AÇIKLAMASI

İsrail, Lübnan​'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah​'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bazı binaları vuracağı tehdidinde bulunarak, o muhitte oturanların derhal bölgeyi terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın vurulacağına işaret etti.

Binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini isteyen Adraee, "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullandı.

28.09.2024 02:09

HİZBULLAH'IN KALESİ DAHİYE'YE BOMBA YAĞIYOR

İsrail ordusu, Lübnan​'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini bir saati aşkın süredir hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırılarının sesleri, Beyrut'un birçok bölgesinden duyuluyor.

Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde Leyleki ve Hadas mahallelerinde yer alan yerleşim binalarını bombaladı.

İsrail'in iddia ettiği gibi binaların Hizbullah'ın silahlarını barındıran binalar olmadığı savunulan haberde, Leyleki Mahallesi'nde şu ana kadar vurulan binalarda can kaybının olmadığına işaret edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.