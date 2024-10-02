Beyrut'ta bir suikast daha! İsrail Hizbullah'ın İran ayağını kesmek için harekete geçti

02 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:50

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hedef aldığı saldırılarda Hizbullah'ın finans yetkilisi Muhammed Cafer Kasır'ın öldürüldüğünü duyurdu. İran'dan Hizbullah'a silah ve askeri teçhizat sevkiyatından sorumlu olan Kasır hava saldırısıyla vuruldu.

İsrail, Beyrut​'un güneyine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi. İlk olarak Beyrut Uluslararası Havaalanı yolu yakınlarındaki Bir Hasan bölgesi ardından Cnah bölgesini hedef aldı ve ez-Zehra Üniversitesi Hastanesi yakınlarındaki bir binayı vurdu. İsrail ordusu, Beyrut'u 'hassas' bir saldırıyla hedef aldığını duyurdu. 'Hassas' saldırının sebebi Hizbullah​ komutanına suikast çıktı.

İRAN VE HİZBULLAH ARASINDA KÖPRÜYDÜ

İsrail ordusu, İran ve vekil güçlerinin savaş araçlarını Hizbullah'a aktarmaktan sorumlu 4400. Birim Komutanı Muhammed Cafer Kasır'ı hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü yaptığı açıklamada, Kasır'ın Hizbullah'ın en üst düzey komutanlarından biri ve İran rejimine yakın olduğunu belirtti. Sözcü, Kasır'ın ''Lübnan'da Hizbullah'a stratejik savaş araçları aktarmak için yüzlerce operasyon yönettiğini, Hizbullah'ın hassas füze projesinin geliştirilmesini ve örgütün İsrail'in iç cephesini ve diğer hedeflerini vurmayı amaçlayan ateş gücü kapasitesinin artırılmasını denetlediğini'' ifade etti.

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından gerçekleşen suikast ilk mesaj olarak kayda geçti.

İRAN'IN İSRAİL'E 'GERÇEK VAAD 2' OPERASYONU

İsrail'in Lübnan​'a hava saldırılarına kara saldırıları da eklendi. İsrail, Kuzey Okları adı altında başlattığı kara harekatıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dahil olmak üzere birçok bölgeye saldırılar başlattı.

İran ise misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İlk haberlerde İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtildi.

Saldırısı sonrası İsrail Savunma Bakanlığı, füze sayısını 180 olarak açıklarken İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu.