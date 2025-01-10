Biden, Gazze'de ateşkes açıklaması: Gerçek bir ilerleme kaydettik

10 Ocak 2025 07:00 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:23

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu ve bu konuda "gerçek bir ilerleme" kaydettiklerini belirtti.

İsrail'in saldırdığı Gazze​'de 45 binden fazla masum katledilirken taraflar arasında ateşkes​ bekleniyor. İsrail tarafından sürekli farklı bir bahaneyle reddedilirken, ABD​'den yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'da düzenlediği Los Angeles'taki yangınlarla ilgili basın brifinginde Gazze'deki son duruma değinen ABD Başkanı Joe Biden​, ateşkesten umutlu olduğunu söyledi.

"GERÇEK BİR İLERLEME KAYDEDİYORUZ"

Biden, "Bir esir takası anlaşması yapabileceğimizden ümitliyim. (Gazze'de ateşkes konusunda) Gerçek bir ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn ile de görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini dile getiren Biden, Avn'ın başarılı olacağına inandığını vurguladı.

"ATEŞKES ÇOK YAKIN"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da önceki gün, Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu ancak bunun Başkan Joe Biden görevi Donald Trump'a devretmeden önce gerçekleşmeyebileceğini söylemişti.