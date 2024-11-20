Biden giderayak ortalığı karıştırma derdinde: Ukrayna’ya yeni sevkiyat onayı

20 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:38

ABD Başkanlığı'nda son günlerini geçiren Joe Biden, Ukrayna'ya kara mayınların yeni sevkiyatı için onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, atılan adımın Rusya'nın Ukrayna'da yavaşlamasını sağlamak için atıldığını ifade etti.

Görevinin son günlerini geçiren ABD Başkanı Joe Biden​, Ukrayna’ya kara mayınları gönderilmesini onayladı. ABD Savunma Bakanlığı​'ndan bir yetkili, bu adımın Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ilerlemesini yavaşlatmak için atıldığını söyledi.

Yetkili, bu mayınların kısa süre içinde Ukrayna​'ya teslim edileceğini ve yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılacağını belirtti.

SİVİL ALANLARDA KULLANILMAYACAK

ABD yetkilisi, Ukrayna’nın bu mayınları yoğun nüfuslu bölgelerde kullanmayacağına dair taahhüt verdiğini ifade etti. Ayrıca, gönderilecek olan bu mayınların “non-persistent” adı verilen bir teknolojiye sahip olduğunu, yani belirli bir süre sonra etkisiz hale geleceğini açıkladı. Bu mayınlar, dört saat ile iki hafta arasında bir süre aktif kalıyor ve ardından kendiliğinden devre dışı kalıyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 20 Kasım’da büyük bir hava saldırısı olabileceğine dair bilgi aldıklarını duyurdu. Bu nedenle büyükelçilik geçici olarak kapatıldı ve personelden güvenli bir yerde kalmaları istendi. ABD vatandaşlarına da hava alarmı durumunda hemen sığınaklara gitmeleri tavsiye edildi.

Gece boyunca hem Rusya​ hem de Ukrayna tarafında yoğun insansız hava aracı saldırıları yaşandı. Henüz saldırılarla ilgili can kaybı bilgisi doğrulanmadı.

ATACMS FÜZELERİ İLK KEZ KULLANILDI

Ukrayna, ABD’den aldığı uzun menzilli Atacms füzelerini kullanarak Rusya’nın Bryansk bölgesinde hedefleri vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda 5 füzenin düşürüldüğünü, birinin ise askeri bir tesiste yangına yol açtığını açıkladı. Ancak ABD’li yetkililer, Ukrayna’nın yaklaşık 8 füze ateşlediğini ve sadece 2’sinin düşürüldüğünü öne sürdü.

NÜKLEER GERGİNLİK ARTIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer doktrininde değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre, bir nükleer güç tarafından desteklenen herhangi bir saldırı, Rusya’ya ortak bir saldırı olarak değerlendirilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya’nın bu adımını "sorumsuz bir nükleer tehdit ve davranış" olarak nitelendirdi.