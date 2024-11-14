Biden ile görüşen Trump'tan ilk yorum: Çok iyiydi, gerçekten keyif aldık

14 Kasım 2024 07:12 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 07:29

ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeyi “çok iyi” olarak niteleyen seçilmiş başkan Trump, "Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını" söyledi. Görüşmede Orta Doğu hakkında çok konuştuklarını söyleyen Trump, yemin töreninden önce tekrar görüşme planladıklarını aktardı.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a geldi. Başkan Joe Biden ile bir araya gelen Trump, görüşmenin ardından ABD basınına açıklamalarda bulundu. "Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını" söyleyen Trump, görüşme hakkında "Birbirimizi yeniden tanımaya başladık" ifadelerini kullandı. "Biliyorsunuz, uzun bir süreç oldu. Her iki taraf da çok çalıştı ve kampanya dahil her açıdan çok iyi bir iş çıkardı” diyen Trump,” Gerçekten çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

"GÖRÜŞLERİNİ İSTEDİM, O DA AKTARDI"

Biden ile geçmişte farklı düşündükleri Ukrayna ve Orta Doğu savaşları konularını da ele aldıklarını söyleyen Trump, "Kendisinden görüşlerini istedim ve o da bana bunları aktardı" şeklinde konuştu. “Orta Doğu hakkında çok konuştuk” diyen Trump, “Nerede olduğumuza ve ne düşündüğüne dair görüşlerini öğrenmek istedim. O da bana anlattı, çok nazikti" ifadelerini kullandı. Kendisinin yemin töreninden hemen önce Biden ile tekrar görüşmeyi planladıklarını belirten Trump, “Oval Ofis çok güzel ve geri gelmeyi kesinlikle dört gözle bekliyorum” dedi.

GÖREV DEVRİ AÇIKLAMASI

İkinci başkanlık dönemi için kritik önemdeki isimleri belirleme süreci hakkında da konuşan Trump, süreç için "Çok sorunsuz gidiyor" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin görev devri konusunda Beyaz Saray ile "çok çok iyi bir ilişki içinde olduğunu” da sözlerine ekledi.