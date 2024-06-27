Biden - Trump kapışmasına doğru: 64 yıldır böyle şartlar görülmedi

27 Haziran 2024 23:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 23:57

ABD'nin ilk çeyrek büyümesi beklendiği gibi geldi! 7 çeyreğin en düşük büyüme oranı oldu

ABD'nin ilk çeyrek büyümesi beklendiği gibi geldi! 7 çeyreğin en düşük büyüme oranı oldu

Dünya kamuoyunun da dikkatini çeken ABD seçimlerinin beklenen açık oturumu için saatler kaldı. 5 Kasım'daki seçimler için Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump açık oturumda karşı karşıya gelecek.

CNN sunucuları Jake Tapper ile Dana Bash'in moderatörlüğünü yapacağı açık oturum, doğu yakası saati ile 21.00'de (TSİ 04.00) başlayacak ve 90 dakika sürecek.

İLK KEZ SEYİRCİSİZ OLACAK

"Adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak" amacıyla 1960'dan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapılacak başkanlık tartışması boyunca, Biden tarafının talebi üzerine, Trump'ın araya girmelerini engellemek için yalnızca söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak.

Format olarak adaylar, kürsüde ayakta durarak tartışacak. Adayların, yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak.

ABD Başkanı Biden, Trump ile katılacağı seçim tartışması için Georgia eyaletine geldi