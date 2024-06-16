Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı

16 Haziran 2024 21:47 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 21:48

ABD Başkanı Joe Biden son günlerde donup kaldığı halleriyle dikkat çekiyor. Sonbahardaki seçimlere hazırlanan Biden şimdiden seçim kampanyalarında yorgun düştü.

Demokrat Parti için kampanya etkinliğinde Biden aniden donup kalınca, eski ABD Başkanı Barack Obama, Biden'ı kolundan tutarak sahneden indirdi.

BAĞIŞ KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR

Yüksek profilli bağış toplama etkinliğinde Başkan Joe Biden ve eski Başkan Barack Obama, George Clooney ve Julia Roberts gibi Hollywood'un önde gelen isimleriyle birlikte 28 milyon dolar toplamayı başardı,

Bağış toplama etkinliği, Demokrat kampanyanın mali durumunu güçlendirmek için ünlülerin desteklediği bir dizi çabanın bir parçası. Mart ayında New York'ta Stephen Colbert'in ev sahipliğinde düzenlenen ve Biden, Obama ve Bill Clinton'ın katıldığı benzer bir etkinlikte 26 milyon dolar toplanmıştı. Los Angeles'taki etkinliğin en pahalı bilet paketinin fiyatı 500.000 dolardı.