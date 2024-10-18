Biden 'Zamanı geldi' diyerek Netanyahu'ya Gazze için talimat verdi!

18 Ekim 2024 05:45 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 05:52

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürülmesine ilişkin olarak, "Bu savaşın sona erme ve esirlerin evine dönme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İsrail’e gideceğini açıkladı.

Hamas​ Lideri Yahya Sinvar​'ın Gazze​'de İsrail operasyonuyla öldürülmesinden sonra çok sayıda ülkeden bölgedeki gelişmelere dair açıklamalar geldi. İlk açıklamayı Beyaz Saray yönetimi yaptı. ABD Başkanı Joe Biden​, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin konuştu.

NETANYAHU'YA ATEŞKES ÇAĞRISI

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.

"Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.

"UMARIZ SİNVAR'DAN FARKLI DAVRANIR"

ABD Dışişleri Bakanlığı ise önümüzdeki günlerde savaşın bitmesi için yeni bir fırsat gördüklerini belirtti. "Ortaklarımız ile birlikte Gazze'deki durumu sona erdirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın seçilecek yeni lideri için ise "Umarız ateşkes konusunda Sinvar'dan farklı şekilde davranır" denildi.

Pentagon ise İsrail'in operasyonunda herhangi bir ABD askerinin yer almadığını açıkladı.

MACRON: SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN FIRSAT

Sinvar'ın ölümü üzerine Fransa'dan da açıklama gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sinvar'ın ölümü rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Sinvar'ın kaybının Hamas adına ağır bir darbe olduğunu belirtti. Netanyahu ile anlaşamadıkları noktalar olsa da Fransa'nın İsrail'e destek vermeye devam edeceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de "Sinvar'ın ölümü bölgede yeni bir süreç başlatacak" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sinvar'ın Gazze'de ateşkes görüşmeleri için bir engel olduğunu iddia etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise "Sinvar'ın ölümü Hamas'ı zayıflatacak, Gazze'de iki devletli çözüm ancak güçlü ve yeniden şekillenecek Filistin otoritesi ile mümkün" ifadelerini kullandı.