Biden'a "Gazze" uyarısı: Tarihin yanlış tarafında duran bir firavun...

02 May 2024 07:27 - Güncelleme : 02 May 2024 07:36

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlarla Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe tepkiler artıyor. Joe Biden başkanlığındaki Birleşik Devletler yönetimine bir uyarı da eski başkan Barrack Obama döneminrde görev almış yetkililerden geldi.

"ABD, TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA"

Bürokrat ve siyasetçilerden oluşan 250'den fazla üst düzey isim, bir mektup yazdıkları Biden yönetimine Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Mektupta, “İsrail'in Gazze'deki savaşını soykırım olarak gören ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan demokrat seçmenin büyüyen çoğunluğunu göz ardı ediyorsunuz "ABD, şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda" ifadelerine yer verildi.

"SEÇİMİ KAYBEDERSİN" UYARISI

Eski yetkililer ayrıca, ABD'nin İsrail'e silah desteğinin koşulsuz şekilde devam ediyor olmasının çok üzücü olduğunun altını çizdi.

İsrail'e yardımların durdurulması ve uluslararası hukuka uygunluğun aranması gerektiği vurgusunun yer aldığı mektupta Biden'a seçim uyarası da yapıldı.

Biden yönetiminin, bu şekilde devam etmesi durumunda 5 Kasım’daki seçimi kaybedebileceği belirtildi.