Biden'dan dikkat çeken son söz: Daha çok işimiz var!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Ocak 2025 02:58 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 03:01

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan ayrılırken son sözü, "(ABD Başkanı Donald Trump'ın) Açılış konuşmasını dinledik. Daha yapacak çok işimiz var." oldu.

Donald Trump’ın 47’inci ABD Başkanı olarak yemin ettiği törenin ardından Biden, Washington'dan California'ya tatil için hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor." diyen Biden, Başkan Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı. Geride kalan 4 yılı "onurla" anacağını belirten Biden, birlikte çalıştığı ekibinin "rüya takımı" olduğunu dile getirdi. İlgili Haberler Donald Trump'ın ilk emri uygulandı! Artık resmen kapatıldı Elon Musk'tan yemin töreninde şoke eden hareket! 'Nazi Selamı' verdi