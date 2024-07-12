Biden'dan sevindiren Gazze paylaşımı: Çerçeve anlaşmayı 2 taraf da kabul etti!

12 Temmuz 2024 22:50 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:52

Gazze için 3 aşamalı ateşkes planı açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni paylaşımı dikkat çekti. Biden, çerçeve anlaşmanın hem Hamas hem de İsrail tarafından kabul edildiğini bildirdi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve hazırladım. Hala yapılacak işler var ve bunlar karmaşık konular, ancak bu çerçeve artık hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben bunu başarmaya kararlıyım." ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun 28 Haziran'da operasyon başlattığı Şucaiyye Mahallesi’nden geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi. Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, mahalledeki evlerin ve altyapının yüzde 85'inin tahrip olduğunu ve mahallenin artık yerleşime uygun olmadığını ifade etti. Enkaz altından 60’tan fazla kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Basal, onlarca kişinin cansız bedeninin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti. Basal, İsrail ordusunun 60 binden fazla Filistinliye hizmet veren bir sağlık tesisini de yıktığını açıklayarak, sivil savunma ekiplerine acilen yakıt ve ekipman sağlanması çağrısında bulundu.

BM'DEN ÇAĞRI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ve İsrail’e Gazze Şeridi’nde ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları için çağrıda bulunarak, “Tarafların artık ateşkes anlaşmasına varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi göstermelerinin zamanı gelmiştir” dedi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, dünyanın dört bir yanından artık anlaşmaya varmaları için çağrılar yapılıyor. ABD’nin New York şehrinde bugün Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bağış Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’ndeki durumun kötüye gittiğini vurgulayarak, “Tam da Gazze'de işlerin daha da kötüye gidemeyeceğini düşünürken, dehşet verici bir şekilde Filistinli siviller cehennemin daha da derin çemberlerine itiliyor” diye konuştu.