Biden'dan sonra İsrail de duyurdu! Hamas ile Ateşkes ileri aşamalarda

14 Ocak 2025 07:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:16

İsrail basını, Hamas ile devam eden müzakerelerde ileri aşamalara geçildiğini duyurdu. Detaylara da yer verilen haberlerde ilk aşamada 33 rehinenin serbest bırakılacağı ve İsrail’in bazı bölgelerden çekileceği iddia edildi.

İsrail ve Hamas​ arasında devam eden ateşkes​ müzakerelerinin son aşamalara geldiği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, anlaşma sağlanması halinde Hamas ilk etapta 33 rehineyi serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail, Gazze Şeridi’nin büyük bir bölümünden çekilmeyi ve Filistinli tutukluları salıvermeyi planlıyor.

REHİNELER VE ATEŞKES PLANI

Haaretz'de yer alan haberde, İsrail hükümeti kaynaklarına göre, Katar​, Mısır ve ABD’nin koordinasyonuyla Doha’da süren görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak müzakerelerin henüz nihai bir anlaşmaya ulaşmadığı ifade ediliyor. Yetkililer, süreçte ABD Başkanı Joe Biden’ın baskıları ve uluslararası diplomatik çabaların etkili olduğunu belirtti.

Ateşkesin uygulanması durumunda Hamas’ın kadınlar, çocuklar ve hastalar dahil 33 rehineyi serbest bırakacağı kaydedildi. İsrail ise 16’ncı gün itibarıyla rehinelerin tamamını almak için ikinci aşama müzakerelere başlayacak. Ancak, rehinelerin sağlık durumlarına ilişkin belirsizlik sürüyor.

KORİDOR AÇIK TUTULACAK

Anlaşma kapsamında İsrail, Gazze’nin çoğu bölgesinden çekilirken Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’nu açık tutmaya devam edecek. İsrail ordusunun ise Gazze’de oluşturulacak tampon bölgede kalacağı açıklandı.

BIDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Rehineleri serbest bırakacak ve insani yardımı artıracak bir anlaşmaya çok yakınız” ifadelerini kullandı. Filistin ve İsrail halklarının barış ve güvenliği hak ettiğini vurgulayan Biden, anlaşmanın tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.