Biden'dan tarihe geçecek gaf! Ukrayna liderini çağırırken 'Putin' dedi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
12 Temmuz 2024 01:08 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 01:58
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi sahneye çağırırken, ''İşte karşınızda Putin'' diyerek tarihe geçecek bir gafa daha imza attı.
ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili söz alan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için ''işte karşınızda Putin'' ifadelerini kullandı.
ÖZÜR DİLEDİ
Biden, gafın ardından ''Putin'e konuşmamda fazla odaklanmıştım'' diyerek özür diledi.
Kaynak: TGRT Haber