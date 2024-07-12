Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Biden'dan tarihe geçecek gaf! Ukrayna liderini çağırırken 'Putin' dedi

Biden'dan tarihe geçecek gaf! Ukrayna liderini çağırırken 'Putin' dedi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
12 Temmuz 2024 01:08 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 01:58

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi sahneye çağırırken, ''İşte karşınızda Putin'' diyerek tarihe geçecek bir gafa daha imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili söz alan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için ''işte karşınızda Putin'' ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Biden, gafın ardından ''Putin'e konuşmamda fazla odaklanmıştım'' diyerek özür diledi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...