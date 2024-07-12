Biden'dan tarihe geçecek gaf! Ukrayna liderini çağırırken 'Putin' dedi

12 Temmuz 2024 01:08 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 01:58

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili söz alan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için ''işte karşınızda Putin'' ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Biden, gafın ardından ''Putin'e konuşmamda fazla odaklanmıştım'' diyerek özür diledi.