Biden’dan yeni petrol ve gaz yasakları: ABD kıyıları koruma altına alınıyor

07 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:29

ABD Başkanı Joe Biden, 253 milyon hektarlık alanda sondajı durduracak kararını açıkladı. Karar çevrecilerden tam destek alırken, enerji sektörü tepkili.

ABD Başkanı Joe Biden​, ülke kıyılarında yeni petrol ve gaz sondajlarını yasaklama kararı aldı. Bu yasak, hem doğu hem de batı kıyılarını, Meksika Körfezi’nin doğusunu ve Alaska’daki bazı bölgeleri kapsıyor. Toplamda 253 milyon hektarlık bir alanı etkileyecek bu karar, Trump’ın yerel enerji üretimini artırma planlarıyla çelişiyor.

SONDAJ YASAKLARI ÇEVREYİ KORUMA HEDEFİYLE UYGULANIYOR

Biden, bu hamlenin iklim değişikliğiyle mücadele ve 2030’a kadar ABD topraklarının %30’unu koruma hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, 2010’daki Deepwater Horizon petrol felaketini hatırlatarak, kıyılardaki sondajların halk sağlığı ve ekonomi için ciddi riskler taşıdığını vurguladı. "Bu kıyılardaki sondajların neden olabileceği zararlar geri döndürülemez. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için buna gerek yok" dedi.

TRUMP: "BU YASAKLARI HEMEN KALDIRACAĞIM"

Biden’ın kararına sert tepki gösteren eski Başkan Donald Trump, göreve geldiğinde bu yasakları kaldıracağını söyledi. Ancak yasal düzenlemeler nedeniyle bu yasağın iptali kolay görünmüyor. 2019’da alınan bir mahkeme kararı, eski Başkan Obama’nın getirdiği benzer yasakların Trump tarafından iptal edilemeyeceğine hükmetmişti. Bu nedenle, Biden’ın yasaklarını kaldırmak için Kongre’nin desteği gerekebilir.

KIYI DEVLETLERİNDEN DESTEK

Geçmişte, Trump’ın kıyı sondajlarını artırma girişimleri birçok sahil eyaletinden tepki çekmişti. Turizm ve balıkçılık endüstrilerine zarar vereceği endişesiyle, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi liderler bu girişimlere karşı çıkmıştı. Biden’ın kararı, çevreci gruplardan da destek aldı. Oceana adlı çevre örgütünün temsilcisi Joseph Gordon, “Bu karar, temiz kıyılar ve balıkçılıkla geçinen topluluklar için bir zaferdir” dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI

Petrol ve gaz endüstrisi temsilcileri ise karara tepkili. Amerikan Petrol Enstitüsü Başkanı Mike Sommers, bu adımın ABD’nin enerji güvenliğini zayıflatacağını savundu. Sommers, "Politik olarak motive edilmiş bu kararın geri alınması için tüm imkanlar kullanılmalı" dedi.

ABD'NİN ENERJİ ÜRETİMİ VE SONDAJ

ABD, dünya çapında en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda. Ancak Biden yönetimi, federal arazilerdeki ve sulardaki yeni sondaj izinlerini sınırlayarak çevre politikalarına öncelik veriyor. Uzmanlar, kıyı sondaj yasaklarının ekonomik etkisinin sınırlı olacağını, çünkü ABD’nin petrol üretiminin büyük kısmının kara sahalarından sağlandığını belirtiyor.

Biden’ın kıyılardaki bu büyük koruma adımı, çevreyi koruma çabalarını güçlendirirken, enerji politikaları üzerinde tartışmalara yol açmaya devam edecek gibi görünüyor.