'Bidenflasyon' bahanesiyle ABD'ye Donald Trump'lı yeni banknot! Hazırlıklar başladı

ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, seçilmiş 47. Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolar değerindeki banknot için yasal çalışmaları başlattığını sosyal medya platformu X üzerinden bildirdi. Öte yandan Wilson, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BIDENFLASYON"

ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/RepJoeWilson/status/1894492941919379575