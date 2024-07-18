Biden'ın çekilmesi an meselesi: ABD seçimlerinde ortalığı karıştıracak açıklama geldi

18 Temmuz 2024 23:50 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 23:52

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimindeki kampanyasını biterebileceği iddiası Reuters tarafından öne sürüldü

Axios haber sitesi de, bazı Demokratların parti içindeki baskıları sonucu Biden'ın kenara çekilme noktasında ikna edildiğini öne süren yorumları derleyen bir rapor hazırladı.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın seçim adaylığını sürdürebilmesine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, birçok Demokrat'ın, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff'in, Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na katıldığı aktarıldı.

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

BU HAFTA SONU BİTİREBİLİR

Raporda, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı.