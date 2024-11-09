Biden'ın davetini kabul etti! Trump seçim zaferi sonrası Beyaz Saray'a gidiyor

09 Kasım 2024 23:45 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 23:46

Donald Trump ve Joe Biden aylar sonra ilk kez bir araya geliyor. Seçimden galibiyetle çıkan Donald Trump başkanlık mazbatasını almadan önce Biden ile Beyaz Saray'da buluşacak.

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ABD'nin seçimden birinci çıkarak Kamala Harris'i yenen Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın davetine olumlu yanıt verdi. Trump Biden ile Beyaz Saray'da buluşacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump ile Çarşamba günü Beyaz Saray’da bir araya geleceğini söyledi. Jean-Pierre, “Başkan Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te bir araya gelecekler” dedi.

TRUMP GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup ettikten sonra 20 Ocak'ta göreve başlayacak.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Trump’ı yerel saatle 21.15’te Nevada eyaletinde kazanan olarak ilan etti. Bu sonuçla Trump, Başkan George W. Bush'un 2004 yılında kazanmasından bu yana ilk kez eyaleti ve 6 delegeyi Cumhuriyetçilere geri kazandırdı. Nevada galibiyetinin ardından Trump'ın delege sayısı 301’e yükselirken, rakibi Kamala Harris 226 delegede kaldı.