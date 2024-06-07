Biden'ın oğlu 25 yıl hapis yatabilir! Uyuşturucu ve silah itirafları

07 Haziran 2024 07:08 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 07:08

ABD'de medyanın gündemini meşgul eden önemli olaylardan biri de Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın alma suçlamasıyla yargılandığı dava. Delaware Bölge Mahkemesi’nde devam edilen davanın 4’üncü gününde Hunter Biden'ın sevgilisi Hallie Biden ifade verdi.

ÖNCE YENGESİ SONRA SEVGİLİSİ OLDU

Aslında Joe Biden'ın beyin kanserinden ölen oğlu Beau Biden'ın eşi olan ancak eşinin ölümünden sonra Hunter Biden ile ilişki yaşayan Hallie Biden'den davanın seyrini etkileyecek itiraflar geldi. İlk kez 2015-2016 yıllarında Hunter Biden'ın kullandığı uyuşturucuları bulduğunu söyleyen Hallie Bidn, 2017 ve 2018 yılları arasında Hunter Biden ile uyuşturucu kullanımı hakkında konuşmalar yaptığını söyledi.

"KORKUNÇ BİR DENEYİMDİ, UTANIYORUM..."

Ona "Bu böyle devam edemez, bunu yapamayız" dediğini ifade eden Hallie Biden, Hunter Biden'ın bazen "Beni rahat bırak, ben iyiyim" dediğini, bazen de "Ben bir bağımlıyım ve bunu kendi yöntemlerimle çözeceğim" dediğini anlattı.

Bir dönem Hunter Biden ile birlikte uyuşturucu kullandığını da doğrulayan Hallie Biden, "Yaşadığım korkunç bir deneyimdi. Utanıyorum, mahcubum ve hayatımın o döneminden pişmanlık duyuyorum" diyerek uyuşturucu kullanmayı Ağustos 2018'de bıraktığını vurguladı.

“KORKTUM, PANİKLEDİM"

23 Ekim 2018’de Hunter Biden uyurken onun aracını temizlemeye gittiğini ve uyuşturucu madde ile birlikte bir de silah bulduğunu belirten Hallie Biden, "O gün ilk kez bir silahı bu kadar yakından gördüm. Görünce de korktum, panikledim ve silahtan kurtulmak istedim. Hunter'ın kendisine ya da çocuklarına zarar vermesini istemedim" şeklinde konuştu.

Bu nedenle silahtan kurtulmaya karar verdiğini söyleyen Hallie Biden, “Bir markete götürdüm ve silahı orada bulunan çöp kutusuna attım” ifadelerini kullandı.

SİLAHI BULAN ŞAHIS DOĞRULADI

Eski polis memuru Millard Greer ise Hunter Biden’ın silahını atıldığı çöp kutusunda bulamadıklarını ancak geri dönüşüm malzemeleri toplayan bir adamın silahı aldığını tespit ettiklerini söyledi. Daha sonra tanık kürsüsüne çıkan Edward Banner isimli şahıs ise 2018 yılında Delaware'deki bir marketin önündeki çöp kutusunda silah bulduğunu ve silahı aldığını doğruladı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanan Hunter Biden’a yönelik başka suçlamalar da var. Bunlar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor.

İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden’ın 25 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali var.