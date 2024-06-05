Biden’ın oğlu Hunter bir kez daha hakim karşısına çıktı

05 Haziran 2024 02:48 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 02:51

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Kendi çıkarları için yaptı

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Kendi çıkarları için yaptı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi’nde devam edildi.

Davanın 2’nci gününde iddia makamı ve savunma açılış konuşmalarını yaparken, ayrıca tanık ifadelerinin alınmasına başlandı. Federal Savcı Derek Hines jüri üyelerine, iddia makamının Hunter Biden'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde silah satın aldığı ve bunu yaparken yanlış beyanda bulunduğu yönündeki suçlamasını hatırlatarak, “Bu yasa dışıydı, çünkü Hunter Biden uyuşturucu kullanıyordu ve bağımlıydı. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Kim olduğunuz ya da adınızın ne olduğu önemli değildir” dedi. Hines, Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığı dönemde silah satın alarak “çizgiyi aştığını” söyledi.

'SİLAH SATIN ALDIĞINDA UYUŞTURUCU KULLANMIYORDU'

Savunma Avukatı Abbe Lowell ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, dava süresince sunulacak kanıtların Hunter Biden’ın yasaları bilerek ihlal etmediğini ortaya koyacağını ifade etti. Hunter Biden’ın silah satın alma formunu doldururken yetkilileri aldatma niyetiyle hareket etmediğini savunan Lowell, jüri üyelerini sunulacak kanıtları dikkatle inceleme çağırdı. Hunter Biden’ın silah satın aldığı dönemde rehabilitasyon sonrası iyileşme döneminde olduğunu söyleyen Lowell, "Hunter o silahı satın aldığında uyuşturucu kullanmıyordu" dedi.

'KESİNTİSİZ OLARAK KULLANMAMIŞ OLABİLİR'

FBI ajanı Erika Jensen ise, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından ve diğer cihazlarından elde edilen uyuşturucu kullanımıyla ilgili kanıtlar hakkında ifade vermek üzere savcılığın ilk tanığı olarak mahkeme huzuruna çıktı. Çapraz sorgusu sırasında Hunter Biden'ın 2015'ten 2019'a kadar kesintisiz olarak uyuşturucu kullanmamış olabileceğini belirten Jensen, "Bunun tüm dönemi kapsadığı hissine kapılmadım" dedi.

25 YIL HAPİS ALABİLİR

Kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor. Hunter Biden’a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden’ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.