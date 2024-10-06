Biletsiz bir şekilde ülke değiştirdi! Havalimanını alarm durumuna geçiren yolcu

06 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:05

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan İtalya'nın Pisa kentine biletsiz ve yanlışlıkla uçan kadın herkesi şoke etti. Havayolu şirketinin biletsiz yolcuyu fark etmemesi güvenlik endişelerini doğurdu.

Yaşlı bir kadın, ailesiyle beraber Doha'dan kalkan Qatar Airways uçağıyla Kopenhag'a geldi. Yaşlı kadın, bir noktada ailesinden ayrıldı ve olanlar oldu. İtalya'nın Pisa şehrine giden Ryanair uçağına binen yaşlı kadın ne bir bilet gösterdi ne de prosedüre takıldı. Ailesi, Kopenhag havalimanında yaşlı kadını ararken o biletsiz bir şekilde İtalya'ya uçuyordu.

Pisa'ya indiğinde havaalanında dolaşırken bulunan yaşlı kadına yerel yetkililer yardımcı oldu. Kadının güvenlik kontrolünden geçmesi ve biniş kartı olmadan İtalya'ya gelmesi güvenlik endişelerini artırdı.

YOLCU UÇAĞA BİLEREK GİZLİCE BİNMEDİ

Kopenhag Havalimanı'nda kurumsal iletişim ve medya ilişkileri başkanı Lise Agerley Kürstein, Newsweek'e şunları söyledi :

"Bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Bu, güvenliği sağlamak için kurallarımızı ayarlama ve sıkılaştırma yönündeki devam eden çabalarımızın bir parçası olacak. Son olaydan sonra havayoluyla takip görüşmeleri yaptık ve şu anda bir dizi prosedür sıkılaştırılıyor."

Kürstein, yolcunun uçağa bilerek gizlice girmediğini açıkça belirterek, bunun kapıda bir hata olduğunu açıkladı:

"Kapıda bir hata oluştu ve yolcunun yanlış uçağa binmesine izin verildi. Uçağa binmeden önce yolcuları ve biniş kartlarını kontrol etmek havayollarının ve taşıma şirketlerinin sorumluluğundadır.''

''UÇAĞA YANLIŞLIKLA BİNDİ''

Ryanair'den bir sözcü Newsweek'e şunları söyledi:

"Bu yaşlı yolcu, Kopenhag Havaalanı'ndaki kapı görevlisi biniş sırasında seyahat belgelerini kontrol etmediği için Kopenhag'dan Pisa'ya giden bu uçağa yanlışlıkla bindi. Bu hatanın tekrarlanmaması için Kopenhag'daki taşıma görevlileriyle birlikte çalışıyoruz."

Neyse ki, acil bir güvenlik riski yoktu. Kürstein, "Transit halindeydi, güvenlikten geçmişti ve bagajı taranmıştı. Bu nedenle, herhangi bir güvenlik riski oluşturmuyordu ve herhangi bir tehlikeli eşyaya sahip değildi," dedi. Ancak kadının ailesi, onu havaalanında bulamayınca endişelendi.

Pisa'ya vardıklarında yerel polise hata bildirildi ve kadına yardım edilerek kısa süre sonra ailesiyle bir araya getirildi.

BU OLAY İLK DEĞİL!

Böyle bir olay ilk kez yaşanmıyor. 2018'de 80 yaşında bir kadın, doğru biniş kartı olmadan United Airlines uçuşunda 1.400 mil yanlış yönde uçtu.