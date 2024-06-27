Bilim dünyası şaşkın! 246 milyon yıllık deniz canavarı keşfedildi

27 Haziran 2024 15:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:51

Güney kutup bölgesinde 246 milyon yıl önce yaşamış bir canlının omurga fosili keşfedildi. Güney Yarımküre’deki deniz sürüngenlerinin tarihine yeni bir kapı aralarken, Güney Yarımküre’de türünün şu ana dek bulunmuş en eski tarihli örneği olma niteliğine sahip.

Antik çağlardan kalma bu fosil, Yeni Zelanda’danın Güney Adası'ndaki Harper Dağı’nın eteklerinden çıkarılmış tek bir omur parçasından ibaret.

Fosilin bulunduğu konum ise kendisini daha da ilgi çekici hale getiriyor. Çünkü şimdiye kadar sürüngenlerin okyanuslara erken göçüne ilişkin kanıtlara yalnızca Kuzey Kutbu’ndaki Spitsbergen adasında, Kuzey Amerika’da ve Çin’de ulaşılmıştı.

7 METREYE KADAR BÜYÜYEBİLİYOR

Fosilin kendisi ilk olarak 1978’de ortaya çıkarılsa da antik kalıntıların anlamı ancak bu çağda yapılan analizler sonucunda netleşmeye başladı. Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre fosil, yaklaşık 7 metre uzunluğa kadar büyüyen ve suda hareket etmek için kürek benzeri dört uzuv kullanan plesiosaurların sauropterygian üst takımından akrabası olan bir nothosaur’a aitti.

GÜNEY YARIMKÜRE'NİN EN ESKİ DENİZ SÜRÜNGENİ

Uppsala Üniversitesi Evrim Müzesi’nde çalışan ve makalenin başyazarı olan Dr. Benjamin Kear, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni Zelanda’da bulunan nothosaur, Güney Yarımküre’de bulunan ve daha önce bilinen en eski sauropterygian fosillerinden 40 milyon yıl daha eski. Bu antik deniz sürüngenlerinin, o zamanlar güney kutup dairesi olan bölgede deniz canlılarıyla dolu sığ bir kıyı ortamında yaşadıklarını ortaya koyuyoruz.”

Fosilin ait olduğu canlı hayattayken bugün Yeni Zelanda olarak bilinen topraklar Panthalassa adı verilen eski bir süper okyanusun güney kutup kıyısını teşkil etmekteydi. Bugüne dek en eski nothosaur fosilleri Panthalassa’nın kuzey sınırlarında bulunmuştu. Dolayısıyla bu keşif, söz konusu canlıların nereden geldiği ve nasıl yayıldıkları hakkında bilinenleri değiştirme potansiyeline sahip.

Bu konuda Dr. Kear şu açıklamalarda bulundu:

“Sauropterygianların küresel dağılımlarının zamana göre düzenlenmiş evrimsel modelini kullanarak, nothosaurların ekvator yakınında ortaya çıktığını, ardından Dinozorlar Çağı’nın başlangıcına karşılık gelen felaketle sonuçlanan kitlesel yok oluşun ardından karmaşık deniz ekosistemlerinin yeniden oluşmasıyla aynı anda hem kuzeye hem de güneye hızla yayıldığını gösteriyoruz.

“Dinozorlar Çağı’nın başlangıcı, bu deniz sürüngenlerinin Güney Kutbu’nda gelişmesine olanak sağlayan aşırı küresel ısınmayla tarif edilir. Bu aynı zamanda antik kutup bölgelerinin, tıpkı günümüzde balinaların gerçekleştirdiği destansı okyanus ötesi yolculuklara benzer şekilde, nothosaurların ilk küresel göçleri için olası bir rota olduğunu da ortaya koyuyor."

Dr. Benjamin Kear, "Kuşkusuz Yeni Zelanda’da ve Güney Yarımküre’nin başka yerlerinde keşfedilmeyi bekleyen, soyu tükenmiş deniz canavarlarına ait çok daha fazla fosil kalıntısı var.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.