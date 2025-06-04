Bilim İnsanları açıkladı! Dünyada sadece bir ülke kendisi için yeterli gıda üretebiliyor

Almanya ve İskoçya'dan araştırmacıların 186 ülke üzerinde yaptığı kapsamlı bir çalışmaya göre, yalnızca Guyana tüm temel gıda gruplarında kendi kendine yeterli durumda.

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi ve İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, 186 ülkenin gıda üretim verilerini analiz ederek çarpıcı bir sonuca ulaştı. Bu çalışmaya göre, yalnızca bir ülke, yedi temel gıda grubunun tamamında kendi kendine yeterli durumda.

ÇİN VE VİETNAM İKİCİ SIRADA

Çin ve Vietnam, altı gıda grubunda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ülkeler olarak ikinci sırada yer aldı. Ancak, dünya genelinde yalnızca yedi ülkeden biri beş veya daha fazla gıda grubunda yeterlilik sağlarken, ülkelerin üçte birinden fazlası sadece iki veya daha az gıda grubunda kendi kendine yeterli. Afganistan, Birleşik Arap

Emirlikleri, Irak, Makao, Katar ve Yemen ise hiçbir gıda grubunda kendi kendine yeterli değil.

KİMİ SEBZEYE KİMİ TİCARİ ÜRÜNLER MUHTAÇ

Ekonomik birlikler de benzer bir tablo sergiliyor. Örneğin, Orta Doğu'daki Körfez İşbirliği Konseyi yalnızca et üretiminde kendi kendine yeterken, Batı Afrika ve Karayipler'deki birlikler sadece iki gıda grubunda yeterlilik sağlıyor. Hiçbir ekonomik birlik, tüm nüfusunu besleyecek kadar sebze üretemiyor.

Bu durum, ülkelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dış ticarete bağımlı olduğunu gösteriyor. Ancak, birçok ülke ithalatının yarısından fazlasını tek bir ticaret ortağından sağlıyor ve bu da onları piyasa dalgalanmalarına karşı savunmasız hale getiriyor

TEK ÜLKE BAĞIMLILIĞI SIKINTILI

Göttingen Üniversitesi'nden kalkınma ekonomisti Jonas Stehl, "Uluslararası gıda ticareti ve iş birliği, sağlıklı ve sürdürülebilir diyetler için hayati öneme sahip. Ancak, tek bir ülkeye aşırı bağımlılık, ülkeleri kırılgan hale getiriyor" diyerek, çeşitlendirilmiş ticaret ağlarının önemine dikkat çekti.