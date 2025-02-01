Bilim insanları Kuzey Amerika'da ölümcül virüs keşfetti! Yeni pandemi endişesi

01 Şubat 2025 12:19 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:19

Kuzey Amerika'da ilk kez bir henipavirus Alabama'da keşfedildi. Camp Hill olarak adlandırılan virüsün sivri farelerde bulunduğu doğrulandı. Henipavirüslerin daha önce Asya ve Avustralya'da yüksek ölüm oranlarına yol açtığı biliniyor. Uzmanlar, bu virüs ailesine karşı aşı geliştirilmesinin öncelikli olduğunu söyledi.

Bilim camiasını yeni bir pandemi endişesi sardı. Araştırmacılar, ABD'nin Alabama eyaletinde Camp Hill virüsünün tespit edildiğini ve bunun Kuzey Amerika'da keşfedilen ilk henipavirus olduğunu açıkladı. Dr. Rhys Parry, söz konusu virüsün sivri farelerde (shrews) bulunduğunu doğruladı.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA FAZLA YAYILMIŞ OLABİLİR"

Henipavirüslerin, diğer bölgelerdeki insan ve hayvanlarda ciddi hastalık ve ölümlere neden olduğunu belirten Dr. Parry, "En tehlikelilerinden biri, Avustralya'nın Brisbane kentinde tespit edilen ve ölüm oranı yüzde 70 olan Hendra virüsüdür. Bir başka örnek ise Malezya ve Bangladeş de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki salgınlarda yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranı kaydeden Nipah virüsü" dedi.

Dr. Parry, henipavirüsün Kuzey Amerika'da keşfedilmesinin, bu virüslerin düşündüklerinden daha fazla küresel olarak yayılmış olduğunu göstermesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Camp Hill virüsü, Kanada ve ABD'de geniş bir dağılıma sahip küçük bir memeli olan kuzey kısa kuyruklu sivri farelerde bulundu. Dr. Parry, bunun insanlar için bir tehdit olup olmadığını anlamak üzere daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. "Camp Hill virüsüne en yakın bilinen ve insanlarda hastalığa neden olan henipavirüs, Çin'de sivri farelerden insanlara geçen Langya virüsüdür" dedi.

"HENİPAVİRÜS İÇİN AŞI GELİŞTİRMEK ÖNCELİĞİMİZ"

Dr. Parry, "Bu, fareden insana bulaşabileceğini gösteriyor" bilgisini paylaştı. Çalışmanın ortak yazarı Dr. Ariel Isaacs, virüs ailesi için aşı geliştirmenin UQ araştırmacıları için bir odak noktası olduğunu söyledi. Virüs ailesi hakkındaki anlayışımızı genişletmek ve ona karşı korunmanın yollarını belirlemek için virüs üzerinde hücre girişine dahil olan kilit yüzey proteinlerini karakterize etmeye çalıştıklarını belirtti.