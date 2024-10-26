Bilim insanları şaşkın! Dinozor yumurtasına benzeyen 'sümüksü torba' bulundu

26 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:49

Hollanda'nın Utrech kentindeki bir kanalda dinozor yumurtasına benzeyen "sümüksü bir torba" çıkarıldı. Uzman, estetik açıdan rahatsız edici olan bu türün hiçbir şekilde zararlı olmadığını söyledi.

Dinozor yumurtasına benzediği söylenen sümüksü bir "torba" Hollanda​'nın Utrecht kentindeki bir kanaldan çıkarıldı. Bilim insanları bunun dinozor yumurtasına benzer bir kapsül oluşturmak için bir araya gelen sümüksü küçük hermafrodit olan Bryozoan kolonisi olduğunu söylüyor. Ancak bu ürkütücü "torbanın" neden Hollanda'daki kanalda takıldığı konusunda şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Yerel ekolojist Anne Nijs, AD'ye yaptığı açıklamada, bu türün normalde Hollanda'da görülmediğini söyledi. Nijs, "Büyük torba birkaç hayvanın bir araya gelmesiyle oluşur. Belli bir noktada bir koloni oluştururlar ve farklı koloniler daha sonra tekrar bir araya gelebilir. Bir torba 2 metre çapında olabilir. Bu torba daha sonra kendini bir şeye bağlar" ifadelerine yer verdi.

YAKLAŞIK 7 METREYE KADAR BÜYÜYEBİLİR

Gönüllüler, torbayı kanaldaki yüzen adaya tutunmuş halde buldu. Uzmanlar kolonilerin çapının yaklaşık 7 metreye kadar büyüyebileceğini söylüyor. Hollanda'da ilk kez görüldüğünü aktaran Nijs, bunu "çok özel bir hikaye" olarak nitelendirdi.

"UZAYLI YUMURTA KAPSÜLLERİ" TEORİSİ

Uzman, estetik açıdan rahatsız edici olan bu türün hiçbir şekilde zararlı olmadığını da sözlerine ekledi.

Aslen ABD'nin Doğu Yakası'ndan geldiği bildirilen mikroskobik hayvanlar, 1883 gibi erken bir tarihte Almanya'da keşfedildi. The Sun'ın haberine göre, geçtiğimiz ilkbaharda Oklahoma'da bir küme görüldü ve bu durum "uzaylı yumurta kapsülleri" komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu.

Nijs, "1990'dan bu yana tür Batı Avrupa'nın her yerinde ortaya çıktı ve hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Bryozoanlar hem dişi hem de erkek cinsiyet organlarına sahip zooidlerdir, bu da kendilerini klonlamalarına olanak sağlıyor. Bu belirsiz canlıların kaydedilmiş yaklaşık 6 bin türü var.