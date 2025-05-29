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 | Berkay Alptekin

Bilim insanlarından şans eseri keşif! Ücra adadaki devasa canavar 150 yıl sonra ilk kez görüldü

Hindistan'da bir grup bilim insanı, küçük bir mağarada şans eseri 150 yıl sonra bir ilke imza attılar. Bir kayanın arasında saklanmış büyük bir yengeci fark ettiler. Bu dünyanın en büyük kara eklembacaklısıydı.

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Bilim insanlarından şans eseri keşif! Ücra adadaki devasa canavar 150 yıl sonra ilk kez görüldü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:41

Hindistan’ın ücra adası Car Nicobar’da araştırmacılar, küçük bir mağarada yaptıkları keşif sırasında, bir kayanın arasında saklanmış büyük bir yengeci fark etti.

Bu yengeç, dünyanın en büyük kara eklembacaklısı olan hindistancevizi yengeci olarak bilinen "Birgus latro"ydu.

Araştırmanın sonuçları, 26 Mayıs’ta hakemli bilim dergisi Journal of Threatened Taxa’da yayımlandı. Görüntülenen yengeç, mavi-gri renkte ve yaklaşık 1.2 kilogram (2.6 pound) ağırlığında yetişkin bir erkekti. Vücudu yaklaşık 13 santimetre (5 inç) uzunluğundaydı; ancak tam boyutu hakkında bilgi verilmedi.

Bilim insanlarından şans eseri keşif! Ücra adadaki devasa canavar 150 yıl sonra ilk kez görüldü

SON KAYIT 151 YIL ÖNCEYE AİT

ABD merkezli Miami Herald'ın haberine göre, Car Nicobar Adası’nda hindistancevizi yengecine dair bilinen en son kayıt 1874 yılına ait. 2004’te bölgeyi etkisi altına alan yıkıcı tsunami, Andaman ve Nikobar Takımadaları’ndaki kıyı ekosistemlerine büyük zarar verdi. 2012 ve 2023’te yapılan araştırmalarda diğer adalarda hindistancevizi yengeçlerine rastlanmış olsa da Car Nicobar’da hiçbir iz bulunamamıştı.

Araştırmacılar, bu son gözlemi “tesadüfi” olarak tanımladı; yani daha büyük bir biyolojik araştırmanın parçası değildi.

Bilim insanlarından şans eseri keşif! Ücra adadaki devasa canavar 150 yıl sonra ilk kez görüldü

YEMEK ARAMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTI

Yengecin görüldüğü mağaranın yakınında hindistancevizleri ve insan kaynaklı çöp yığınları da bulundu. Araştırmacılar, bu yiyecek atıklarının yengeci cezbetmiş olabileceğini düşünüyor. Plastik atıklar ve yiyecek ambalajları yengeçler için ciddi bir tehdit oluşturuyor; çünkü bu canlılar bu materyallere dolanabiliyor ya da onları yutarak zarar görebiliyor.

Hindistancevizi yengeçleri, örümcekler, kabuklular ve böcekleri kapsayan eklembacaklılar grubuna ait. Bu tür,1 metreden fazla uzanabilen bacak açıklığına, 5 kilograma varan ağırlığa ve 60 yıla kadar ömre sahip olabilir. Hint-Pasifik bölgesine yayılmış olmalarına rağmen, bu canlılar insan faaliyetleri ve doğal felaketler nedeniyle hassas tür olarak sınıflandırılıyor.

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ETİKETLER
#Bilimsel Araştırma
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