Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

23 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:07

İtalya'nın başkenti Roma'da bir adamın başına gelen ilginç olay tüm dünyada yankı buldu. 63 yaşındaki adam, 2019 yılında trafik kazası geçirdikten sonra komaya girdi, uyandığında kendini 24 yaşında zannediyordu.

İtalya'da tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. İtalya'nın başkenti Roma’da 2019 yılında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda komaya giren Luciano D'Adamo adlı bir adam, 39 yıl önceki hayatına sıkışmış durumda uyandı. 63 yaşında olan Luciano, uyandığında kendini hala 24 yaşındaki genç hali zannediyordu. Yaşanan kaza, hafızasında büyük bir boşluk bırakarak, onu 1980 yılına hapsetmişti.

Luciano’nun son hatırladığı anılar, Mart 1980'de Roma'daki evinden çıktığı ve bir darbe hissettikten sonra her şeyin karardığı zamandı. Uyandığında, karşısında 19 yaşındaki nişanlısı olarak hatırladığı kadını gördü. Karşısındaki kadın, 39 yıllık hayat arkadaşına dönüşmüş olan eşi Monica idi. Luciano, eşini tanıyamadı.

ONU EN ÇOK ŞAŞIRTAN GPS SESİ

Kaza sonucu hafızasının büyük bir kısmını kaybeden Luciano, 1980'deki hayatını sürdürdüğüne inanıyordu. Oysa ki, kendisi 63 yaşına gelmiş, oğlu ise 30'lu yaşlarına ulaşmıştı. Daha da şaşırtıcı olan, teknolojiyle ilgili yaşadığı büyük şoktu. Akıllı telefonlar, GPS cihazları ve modern dünyanın diğer yenilikleri, onun için bilim kurgu dünyasından fırlamış gibi görünüyordu. Özellikle arabada GPS sesinin kendisine yön tarif etmesi onu hayrete düşürmüştü.

Luciano’nun hayatındaki en zorlu anlardan biri, aynaya baktığı an yaşandı. Karşısında gördüğü yaşlı adamı tanımakta güçlük çekti. Hafızası, yılların getirdiği değişimleri ona unutturmuştu. Bu nedenle kendi yaşlanmış yüzü, onun için bir yabancı gibiydi.

BAZI KÜÇÜK HATIRALAR GERİ DÖNDÜ

Kazanın ardından geçen 5 yıl boyunca Luciano, doktorlar ve psikologlar eşliğinde kayıp anılarını yeniden kazanmayı denedi. Ancak yalnızca bazı küçük hatıralar geri döndü. Bunlar arasında ilk torununun doğduğu yıl olan 2014'e ait birkaç detay bulunuyordu. Diğer yandan, çocuklarla vakit geçirmekten keyif aldığını fakat bir büyükbaba gibi davranmayı öğrenmenin zor olduğunu dile getirdi.

Luciano’nun hafıza kaybı, aynı zamanda duygusal olarak da büyük bir yük oluşturdu. Kendini 24 yaşında zannederken, birden bire yetişkin bir oğula ve torunlara sahip olduğunu öğrenmek, onun için sarsıcıydı. Hala birçok şeyi yeniden öğrenmeye çalışıyor. Örneğin, uçağa hiç binmediğini söylerken, eşi ona Paris’e birlikte gittiklerini hatırlatıyor. Ancak Luciano, bu anıları yaşamış olmasına rağmen onları hatırlamıyor.

HALA ADALET ARIYOR

Kazanın ardından sürücü hiç bulunamadı ve Luciano hala bu olayla ilgili adalet arıyor. Bununla birlikte, hayatına yeniden entegre olmaya çalışan Luciano, bir okulda çalışmaya başladı ve günlük yaşamına ayak uydurmaya çalışıyor. Geçmişiyle bağ kurmaya çalışan adam, modern dünyada yeni bir yol bulmaya devam ediyor.