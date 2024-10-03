Bilim kurgu filmi değil gerçek! Putin'in son yaptığı halkını bu yola sürükledi

03 Ekim 2024 13:17 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:40

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vatandaşlarını sokaklardaki güvenlik kameralarıyla izlemesi nedeniyle bazı vatandaşlar sıra dışı bir tepki gösterdi. Sokaklarda ortaya çıkan ilginç görüntülerde vatandaşların beyaz maskelerle dolaşmaya başladığı görülüyor.

Rusya'nın sokaklarında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Cep telefonuyla kaydedilen videoda Rus vatandaşlarının yüzlerini beyaz maskelerle kapattıkları görülürken merak uyandıran olayın nedeni de kısa sürede anlaşıldı.

PUTİN HERKESİ İZLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus vatandaşlarını sokaklardaki güvenlik kameralarıyla izleyerek takip ettiği ileri sürülürken ülkede yaşayan insanların da bu girişime karşı bir tepki gösterdiği öğrenildi.

TEPKİ OLARAK BEYAZ MASKE TAKIYORLAR

İnternete bomba gibi düşen görüntülerde Rus halkının sokağa beyaz maskelerle çıkmaya başladığı hatta bir sürücünün bile yüzünde maske olduğu görülüyor.