Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:54

Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü

Covid-19 pandemisinden sonra dünya genelinde bilime duyulan güvenin ciddi şekilde düştüğü belirlendi. Bilime en azından bir miktar güven duyduğunu belirtenlerin oranı 2020’de yüzde 80’e yükselirken, 2025’te yüzde 72’ye geriledi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:54

Dünya genelinde bilime duyulan güvenin, Covid-19 pandemisi öncesindeki seviyenin altına gerilediği belirlendi. 140 ülkede 140 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Wellcome Global Monitor araştırmasının üçüncü dalgası, insanların bilime yönelik güveninde son yıllarda yaşanan değişimi ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bilime en azından bir miktar güven duyduğunu belirtenlerin oranı 2018'de yüzde 77 olarak kaydedildi. Pandeminin etkisiyle 2020'de yüzde 80'e yükselirken 2025'te yüzde 72'ye kadar düştü. Kendilerini ekonomik açıdan kötü durumda hisseden veya ülkelerinin sağlık sistemlerine daha az güvenen kişilerin de bilime güven duyduklarını belirtme olasılığı düşük çıktı.

Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü

SAHRA ALTI AFRİKA'DA BİLİME GÜVEN DÜŞÜK SEVİYELERDE

Bölgesel veriler, bilime duyulan güven konusunda önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Sahra Altı Afrika'da katılımcıların yalnızca yüzde 21'i bilime "çok fazla" güvendiğini belirtti. Batı Avrupa'da aynı cevabı verenlerin oranı yüzde 54 oldu. Uzmanlar, güven seviyesinin düşük olmasının sağlık programlarının işleyişini ve uygulanmasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Wellcome Üst Yöneticisi John-Arne Røttingen, bilime duyulan güvenin bilimsel gelişmelerin insanların yaşamlarında anlamlı bir fark yapabilmesi açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü

Røttingen, "Kamuoyunun güveni, bilimsel gelişmelerin insanların yaşamlarında anlamlı bir fark yapıp yapmayacağını belirliyor. Dünya bulaşıcı hastalıklardan iklim değişikliğine ve ruh sağlığı sorunlarına kadar giderek artan zorluklarla karşı karşıyayken bilim, daha sağlıklı bir gelecek şekillendirme potansiyeline sahip. Ancak bunun gerçekleşmesi için insanların bilimin iyilik için bir güç olduğuna güvenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde dünya genelinde bilime duyulan güvende artış yaşanmasına rağmen Sahra Altı Afrika, Orta Asya ve Batı Asya'da 3 araştırma dönemi boyunca güvenin istikrarlı biçimde gerilediği görüldü.

Orta Asya'daki düşüşün bilime "çok fazla" güvenenlerin oranının azalması ve "bir miktar" güvenenlerin oranının artmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Diğer iki bölgede ise bilime "pek güvenmediğini" veya "hiç güvenmediğini" söyleyenlerin oranında artış yaşandı.

Ülkeler arasında farklılıklar bulunmasına rağmen Sahra Altı Afrika'daki katılımcıların yalnızca yüzde 28'i bilimin kendi ülkelerindeki insanların "çoğuna" fayda sağladığını düşündüğünü ifade etti.

Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü

EKONOMİK SORUNLAR VE SAĞLIK SİSTEMLERİNDEKİ BASKI GÜVENİ ETKİLİYOR

Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Amref Health Africa'nın Programlar Başkanı Dr. Aneesa Ahmed, Afrika genelinde son yıllarda yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunların bilime duyulan güveni etkilediğini söyledi.

Ahmed, "Afrika genelinde insanlar son yıllarda artan yaşam maliyetleri ve ekonomik güvensizlik, Covid-19'un kalıcı etkileri, sağlık sistemleri üzerindeki baskının artması, mpox, Marburg virüsü ve Ebola dahil tekrarlayan hastalık salgınları, çatışmalar ve yerinden edilme ile iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki büyüyen etkileri gibi birçok büyük şok ve zorluk yaşadı" dedi.

Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü

Ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin, ilaç veya personel eksikliği bulunan kliniklerin ve karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığını düşünen toplulukların bilime duyduğu güvenin zarar görebileceğini belirten Ahmed, güvenin sağlık programları açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya Kiev'i İHA'larla vurdu: 2 ölü, 9 yaralı
İspanya'da yüksek hızlı tren yandı
ETİKETLER
#covid 19
#Amref Health Africa
#Sahra Altı Afrika
#Wellcome Global Monitor
#Dr Aneesa Ahmed
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.