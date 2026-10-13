Bilime duyulan güven azalıyor: Covid-19 öncesinin bile gerisine düştü

Dünya genelinde bilime duyulan güvenin, Covid-19 pandemisi öncesindeki seviyenin altına gerilediği belirlendi. 140 ülkede 140 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Wellcome Global Monitor araştırmasının üçüncü dalgası, insanların bilime yönelik güveninde son yıllarda yaşanan değişimi ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bilime en azından bir miktar güven duyduğunu belirtenlerin oranı 2018'de yüzde 77 olarak kaydedildi. Pandeminin etkisiyle 2020'de yüzde 80'e yükselirken 2025'te yüzde 72'ye kadar düştü. Kendilerini ekonomik açıdan kötü durumda hisseden veya ülkelerinin sağlık sistemlerine daha az güvenen kişilerin de bilime güven duyduklarını belirtme olasılığı düşük çıktı.

SAHRA ALTI AFRİKA'DA BİLİME GÜVEN DÜŞÜK SEVİYELERDE

Bölgesel veriler, bilime duyulan güven konusunda önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Sahra Altı Afrika'da katılımcıların yalnızca yüzde 21'i bilime "çok fazla" güvendiğini belirtti. Batı Avrupa'da aynı cevabı verenlerin oranı yüzde 54 oldu. Uzmanlar, güven seviyesinin düşük olmasının sağlık programlarının işleyişini ve uygulanmasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Wellcome Üst Yöneticisi John-Arne Røttingen, bilime duyulan güvenin bilimsel gelişmelerin insanların yaşamlarında anlamlı bir fark yapabilmesi açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Røttingen, "Kamuoyunun güveni, bilimsel gelişmelerin insanların yaşamlarında anlamlı bir fark yapıp yapmayacağını belirliyor. Dünya bulaşıcı hastalıklardan iklim değişikliğine ve ruh sağlığı sorunlarına kadar giderek artan zorluklarla karşı karşıyayken bilim, daha sağlıklı bir gelecek şekillendirme potansiyeline sahip. Ancak bunun gerçekleşmesi için insanların bilimin iyilik için bir güç olduğuna güvenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde dünya genelinde bilime duyulan güvende artış yaşanmasına rağmen Sahra Altı Afrika, Orta Asya ve Batı Asya'da 3 araştırma dönemi boyunca güvenin istikrarlı biçimde gerilediği görüldü.

Orta Asya'daki düşüşün bilime "çok fazla" güvenenlerin oranının azalması ve "bir miktar" güvenenlerin oranının artmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Diğer iki bölgede ise bilime "pek güvenmediğini" veya "hiç güvenmediğini" söyleyenlerin oranında artış yaşandı.

Ülkeler arasında farklılıklar bulunmasına rağmen Sahra Altı Afrika'daki katılımcıların yalnızca yüzde 28'i bilimin kendi ülkelerindeki insanların "çoğuna" fayda sağladığını düşündüğünü ifade etti.

EKONOMİK SORUNLAR VE SAĞLIK SİSTEMLERİNDEKİ BASKI GÜVENİ ETKİLİYOR

Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Amref Health Africa'nın Programlar Başkanı Dr. Aneesa Ahmed, Afrika genelinde son yıllarda yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunların bilime duyulan güveni etkilediğini söyledi.

Ahmed, "Afrika genelinde insanlar son yıllarda artan yaşam maliyetleri ve ekonomik güvensizlik, Covid-19'un kalıcı etkileri, sağlık sistemleri üzerindeki baskının artması, mpox, Marburg virüsü ve Ebola dahil tekrarlayan hastalık salgınları, çatışmalar ve yerinden edilme ile iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki büyüyen etkileri gibi birçok büyük şok ve zorluk yaşadı" dedi.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin, ilaç veya personel eksikliği bulunan kliniklerin ve karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığını düşünen toplulukların bilime duyduğu güvenin zarar görebileceğini belirten Ahmed, güvenin sağlık programları açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı.