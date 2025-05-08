Bill Gates'ten Musk'a sert sözler:

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en tanınmış hayırseverlerinden biri olan Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde kişisel servetinin neredeyse tamamını bağışlayacağını açıkladı. Gates ayrıca, Donald Trump'ın sağ kolu olarak bilinen Elon Musk'ı da "dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmekle" itham etti.

Microsoft kurucusu Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde kişisel servetinin neredeyse tamamını bağışlayacağını ve dünya genelinde hükümetlerin uluslararası yardımları kestiği bir dönemde, vakfı aracılığıyla dünyanın en yoksullarına yaklaşık 200 milyar dolar aktarılacağını duyurdu.

ELON MUSK'I SUÇLADI

Gates ayrıca dünyanın en zengin insanı ve Başkan Donald Trump'ın yönetiminde kilit bir figür olan Elon Musk'a sert eleştirilerde bulundu. Reuters'in haberine göre Gates, Musk'ı ABD yardım bütçesinde yaptığı büyük kesintilerle "dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmekle" suçladı.

Gates, Financial Times'a verdiği demeçte, "Dünyanın en zengin adamının, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürdüğü bir tablo hoş bir görüntü değil" dedi. Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı, daha önce çocuklar için aşılardan acil gıda yardımına kadar her şey için milyarlarca fon sağlayan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yok edilmesine yol açmıştı.

Gates ve Musk, bir zamanlar zenginlerin bağış yapma rolü konusunda hemfikirdi. Ancak son yıllarda aralarında birçok çatışma yaşandığı biliniyor. Gates, servetini elden çıkarma çalışmalarını hızlandırdığını ve Gates Vakfı'nın 31 Aralık 2045'te kapanacağını söyledi.

"'ZENGİN ÖLDÜ' DENMESİNİ İSTEMİYORUM"

İnternet sitesinde kaleme aldığı yazıda Gates, "Öldüğümde insanlar hakkımda pek çok şey söyleyecek ama 'zengin öldü' cümlesinin bunlardan biri olmayacağına kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ocak ayında yeniden göreve gelmesinin ardından yaptığı yardım kesintilerine dolaylı bir gönderme yapan Gates, önlenebilir nedenlerle ölen yeni doğan bebekleri, çocukları ve anneleri kurtarmak, çocuk felci, sıtma ve kızamık gibi hastalıkları sona erdirmek ve yoksulluğu azaltmak istediğini belirtti.

"Dünyanın en zengin ülkelerinin, en yoksul insanları desteklemeye devam edip etmeyeceği belirsiz" diyen Gates, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa gibi büyük ülkelerin de yardımlarında kesintiye gittiğini vurguladı.

Vakfın büyük bütçesine rağmen, hükümet desteği olmadan ilerleme kaydetmenin mümkün olmayacağını söyleyen Gates, örnek olarak çocuk felcinin ABD’nin yardımı olmadan yok edilemeyeceğini belirtti.

Kuruluşundan bu yana Gates Vakfı, 100 milyar dolar bağışta bulunarak milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Aşı grubu Gavi ve Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Fonu gibi girişimleri destekledi.

Gates, kişisel servetinin yaklaşık yüzde 99'unu harcadıktan sonra vakfın kapanacağını söyledi. Bugün yaklaşık 108 milyar dolar değer biçilen Gates, vakfın 2045 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolar harcamasını bekliyor; nihai rakam piyasalara ve enflasyona göre de değişebilir.