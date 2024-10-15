Bilmeden denizin labradorlarıyla yüzdü! Köpek balıklarını fark edince neye uğradığını şaşırdı

15 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:52

Avustralya'da bir adam güneşin kavurucu sıcağından kurtulmak ve biraz serinlemek için denize atladı. Güneşin yansımaları nedeniyle adam, gözlüklerini takmadan önce suyun içinde sadece birkaç santimetre altında ne olduğunu bilmiyordu. Gördüğü gölgeler sonrası hayatının korkusunu yaşadı.

Birkaç tur yüzmek için okyanusa hızlıca dalan bir adam​, iki büyük köpekbalığının sadece birkaç santimetre uzağında yüzdüğünü fark edince hayatının korkusunu yaşadı.

Doğa fotoğrafçısı Fil Chatys, geçen ayın sonlarına doğru Terrigal Plajı'nda drone ile çekim yaparken bir adamın suda ilerlediğini ve iki metre uzunluğundaki hayvanların da sığlıkların yakınında atıştırmalık bir şeyler aradığını fark etti.

Doğa fotoğrafçılığı sayfası yöneten Chatys, yaptığı açıklamada, söz konusu köpekbalıklarının uysal doğaları ve insanlara karşı çoğunlukla zararsız olmalarıyla bilinen kaplan kum köpek balığı olduğunu hemen fark ettiğini söyledi. Ancak yüzücünün böyle bir farkındalığa sahip olmadığını, altındaki gölgeleri gördükten sonra hızla "çıldırdığını" ifade etti.

Fil Chatys, yaptığı açıklamada, "Etrafta yüzen kaplan kum köpek balıklarını gördüm ve etrafta birkaç kişi daha vardı ama ben o adama odaklandım çünkü köpekbalıkları ona çok yakındı" dedi.

GÜNEŞİN PARILTISINDAN KÖPEK BALIKLARINI FARK EDEMEDİ

Chatys, o sırada gün batımı olduğunu, köpekbalıklarının beslenmek için en sevdiği zaman olduğunu ve "parıltıyla" yüzücünün "o açıdan" suyun içinden "pek bir şey göremeyeceğini" açıkladı.

Chatys, "suya atladığında altında ne olduğunu çok çabuk fark etti. Köpekbalığı o sırada oldukça sakindi. Ama sonra adam atlayıp su sıçratmaya başlayınca 'belli ki çok korkmuş ve şok olmuştu' kaplan kum köpek balıkları birden fırladılar. Her zaman yaptıkları gibi, göz açıp kapayıncaya kadar gittiler. Ama adam şoktaydı. Sudan koşarak çıktı." ifadelerine yer verdi.

Kaplan kum köpekbalıklarıyla çalışmış ya da yüzmüş olan herkesin duygularını yansıtan Chatys, "harika hayvanların" normalde insanların yanında çok arkadaş canlısı olduklarını ve bu örnekte kesinlikle onların yüzücüden daha fazla korktuklarını söyledi. Bazıları tarafından "denizin labradorları" olarak biliniyorlar.