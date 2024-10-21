Binlerce Kuzey Koreli Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'da! Görüntüler ortaya çıktı

21 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:01

Ukrayna makamları, 11 bin Kuzey Koreli piyadenin Rusya'nın doğusunda eğitim gördüğüne dair bir video yayımladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğini doğrulayamadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçtiğimiz hafta Pyongyang tarafından gönderilen birliklerin çatışmaya girdiğini söylemesinin ardından görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanlığına bağlı Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin videosunu yayımladı.

KUZEY KORE ASKERLERİNİ RUS ASKERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Videoda, Kuzey Kore askerlerinin Rus üniforması olan çanta, kıyafet ve diğer eşyaları toplamak için sıraya girdiği görüntüler yer aldı. Merkezin müdürü Ihor Solovey, "Bu videoyu kendi kaynaklarımızdan aldık. Güvenlik nedenleriyle, bize bunu sağlayan kaynaklardan daha fazla doğrulama sağlayamıyoruz. Video, Kuzey Kore vatandaşlarının Rus ordusunun yönlendirmesi altında Rus üniformaları aldığını açıkça gösteriyor" dedi.

Merkez, görüntülerin son günlerde bir Rus askeri tarafından çekildiğini iddia ediyor, ancak nasıl elde edildiğini belirtmiyor.

11 BİN KUZEY KORELİ RUSYA'DA

Öte yandan Ukrayna askeri istihbarat şefi Kirilo Budanov'un yerel medyaya verdiği demeçte, yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli piyadenin halihazırda Rusya'nın doğusunda eğitim gördüğünü ve kasım ayına kadar cepheye katılmaya hazır olacaklarını tahmin ettiğini söylemesinin ardından geldi.

ABD DOĞRULAYAMADI, KREMLİN YALANLADI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin haberleri doğrulayamadığını bildirdi.

Kremlin ise Kuzey Kore'nin asker gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı.