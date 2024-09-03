Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Binlerce metre yükseklikte ilk sinyal baş ağrısıydı! Amatör bisikletçinin hatası ölümü getirdi

Binlerce metre yükseklikte ilk sinyal baş ağrısıydı! Amatör bisikletçinin hatası ölümü getirdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:25
Binlerce metre yükseklikte ilk sinyal baş ağrısıydı! Amatör bisikletçinin hatası ölümü getirdi

Hindistan'da 3 bin metrenin üzerinde yüksekliğe sahip Ladakh bölgesinde yalnız seyahat eden amatör bisikletçi hayatını kaybetti. Bisikletçinin ölüm nedeni ise yüksekten düşme değildi, oksijen yetersizliği nedeniyle öldü. 

Hindistan'ın Noida şehrinde yaşayan Chinmay Sharma, bisikletle tek başına yolculuk yapmak için 3 bin metrenin üzerinde yüksekliğe sahip Ladakh bölgesine gitti. 

Birkaç gün bölgede seyahat eden Sharma, şiddetli baş ağrısı çekmeye başladı ve hastaneye başvurdu. Amatör bisikletçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, ölüm nedeninin oksijen yetmezliği olduğunu açıkladı.

Binlerce metre yükseklikte ilk sinyal baş ağrısıydı! Amatör bisikletçinin hatası ölümü getirdi - 1. Resim

TURİSTLERE UYARI

Çöl bölgesi olan Ladakh'ın Leh şehrinin ortalama rakımının 3 bin metrenin üzerinde olması nedeniyle turistlere bir kez daha uyarı geldi. Yetkililer, yüksek rakım nedeniyle turistlerin en az 3 gün boyunca bölgeye alışmalarını tavsiye etti.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...