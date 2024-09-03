Binlerce metre yükseklikte ilk sinyal baş ağrısıydı! Amatör bisikletçinin hatası ölümü getirdi

03 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:25

Hindistan'ın Noida şehrinde yaşayan Chinmay Sharma, bisikletle tek başına yolculuk yapmak için 3 bin metrenin üzerinde yüksekliğe sahip Ladakh bölgesine gitti.

Birkaç gün bölgede seyahat eden Sharma, şiddetli baş ağrısı çekmeye başladı ve hastaneye başvurdu. Amatör bisikletçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, ölüm nedeninin oksijen yetmezliği olduğunu açıkladı.

TURİSTLERE UYARI

Çöl bölgesi olan Ladakh'ın Leh şehrinin ortalama rakımının 3 bin metrenin üzerinde olması nedeniyle turistlere bir kez daha uyarı geldi. Yetkililer, yüksek rakım nedeniyle turistlerin en az 3 gün boyunca bölgeye alışmalarını tavsiye etti.