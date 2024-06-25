Binyamin Netanyahu'nun eşinden 'darbe' iddiası! 

25 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:54

Gazze'de katledilen 21 bin çocuk için soruşturma çağrısı: İsrail hesap vermeli!

Gazze'de katledilen 21 bin çocuk için soruşturma çağrısı: İsrail hesap vermeli!

Hizbullah, İsrail kışlasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah, İsrail kışlasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail basınında yer alan Haaretz gazetesine göre, Sara Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini ve bu kademenin kocasına karşı darbe yapmaya çalıştığını iddia ettiği bildirildi.

Haberde, Sara Netanyahu'nun ordunun üst kademesine yönelik suçlamalarını tekrarladığı ve bazı esir yakınlarının bu suçlamalara tepki gösterdiği belirtiliyor. Esir yakınları, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ederek Netanyahu'nun iddialarına itiraz etti.

Sara Netanyahu'nun, güvensizliğinin orduya genel olarak değil, yalnızca üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği de haberde yer alıyor. Görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca dile getirdiği aktarıldı.

Basında çıkan haberlere cevap olarak Netanyahu'nun sözcüsü, "Bayan Netanyahu’ya yönelik yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, büyük bir haksızlıktır" şeklinde açıklama yaptı.

Haberde, Sara Netanyahu'nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

NETANYAHU'NUN OĞLU DA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINI HEDEF ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırında İsrail'in gasbettiği topraklara yönelik Hamas saldırısı sırasında nerede olduğunu sorguladığı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef almıştı.

Yair Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.