Bir aileyi yok eden dünyanın en yaşlı timsahı görüntülendi: Ağırlığı 700 kilodan fazla, boyu metrelerce uzunlukta

06 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:07

Bir aileyi yok ettiği düşünülen dünyanın en yaşlı timsahı 124. yaşına girdi. Esaret altındaki en yaşlı timsah olarak bilinen Henry, bir koruma merkezinde tutuluyor.

Güney Afrika'nın Scottburgh şehrindeki Crocworld Koruma Merkezi'nde tutulan dünyanın en yaşlı timsahı bu yıl 124. yaşını kutladı. Adı Henry olan Nil timsahı, 1900'de Botsvana'nın Okavanga Deltası'nda doğdu. Henry için ilginç olan denize kıyısı olmayan bir Güney Afrika ülkesinde geniş bir deltada doğmasıydı.

GEÇMİŞİ KARANLIK: KABİLENİN ÇOCUKLARINI YEDİ

1903 yılındaki kanlı eylemi ise geçmişini karanlık hale getirmiş. Henry'nin Botsvana kabilesinin çocuklarını yediği düşünülüyor.

Fakat Henry, adını aldığı ünlü avcı Sir Henry Heumann tarafından öldürülmek yerine ömür boyu yurt dışında esaret altında tutulmaya karar verdi.

DÜNYANIN EN YAŞLI TİMSAHI

Korkutucu derecede sivri dişlere, kocaman ayaklara sahip olan Henry, bir asırdan fazla süredir varlığını sürdüren kuru ve pullu bir cildi taşıyor. O kadar iri ki, uzunluğu neredeyse bir minibüsün uzunluğu kadar.

700 kilodan fazla ağırlığa sahip olan Henry, 5 metre uzunluğunda.