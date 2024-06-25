Bir anda 132 milyonun sahibi oldu, heyecana kalbi dayanmadı!
Singapur'daki bir kumarhanede dudak uçuklatan bir kazanç elde eden adamın kalbi dayanmadı. İsmi açıklanmayan 4 milyon dolar yani yaklaşık 132 milyon kazandıktan sonra kalp krizi geçirdi.
Singapur'daki bir kumarhanede ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İsmi açıklanmayan bir adam, 4 milyon dolar yani yaklaşık 132 milyonun sahibi olunca heyecandan kalp krizi geçirdi.
ZAFERİNİ KUTLAMAK İSTERKEN KALBİ DAYANMADI
Kazandığı paranın zaferiyle elini yumruk yapıp havaya zıplayan adam aniden yere yığıldı kaldı. Çevresindekiler, yardım için yanına koşarken o anlar amatör kameralar tarafından kaydan alındı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Adamın yere yığılmasıyla beraber çevresine kalabalık toplandı, acil olarak sağlık görevlileri olay yerine geldi. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının, adamı hayatta tutmaya çalıştığı görülürken bir kadının çığlık çığlığa feryatları duyuldu.
Dailymail'in haberine göre, hastaneye kaldırılan adamın tedavi altında olduğu, sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi verildi.