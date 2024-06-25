Bir anda 132 milyonun sahibi oldu, heyecana kalbi dayanmadı!

25 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:21

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Singapur'daki bir kumarhanede ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İsmi açıklanmayan bir adam, 4 milyon dolar yani yaklaşık 132 milyonun sahibi olunca heyecandan kalp krizi geçirdi.

ZAFERİNİ KUTLAMAK İSTERKEN KALBİ DAYANMADI

Kazandığı paranın zaferiyle elini yumruk yapıp havaya zıplayan adam aniden yere yığıldı kaldı. Çevresindekiler, yardım için yanına koşarken o anlar amatör kameralar tarafından kaydan alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Adamın yere yığılmasıyla beraber çevresine kalabalık toplandı, acil olarak sağlık görevlileri olay yerine geldi. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının, adamı hayatta tutmaya çalıştığı görülürken bir kadının çığlık çığlığa feryatları duyuldu.

Dailymail'in haberine göre, hastaneye kaldırılan adamın tedavi altında olduğu, sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi verildi.