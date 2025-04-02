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 | Berrak Arican

Bir anda sol eliyle istemsiz hareketler yapmaya başladı! Tuhaf hastalık duyanı şoke etti

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi Bildirileri dergisinde yayımlanan tuhaf vaka herkesin ağzını açık bıraktı. 77 yaşındaki bir kadın televizyon izlerken bir anda sol eliyle yüzünü ve saçını okşamaya başladı. Fakat bunu istemsiz yapıyordu.

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Bir anda sol eliyle istemsiz hareketler yapmaya başladı! Tuhaf hastalık duyanı şoke etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 11:58

77 yaşındaki bir kadın, bir akşam evinde oturup televizyon izlerken istemsiz olarak sol eliyle yüzünü ve saçlarını okşamaya başladı. Sağ eliyle, sol elini durdurmaya çalışsa da başarılı olamayan yaşlı kadın ne olduğunu ise bir türlü anlayamadı. Sol elini bir türlü kendi isteği doğrultusunda hareket ettiremeyen kadının bu durumu yarım saat kadar sürdü. Yaşlı kadın başına gelenlerin ardından soluğu hastanede aldı.

YABANCI EL SENDROMU

Doktorlar bu durumun Uzaylı el sendromu veya Dr. Strangelove sendromu olarak adlandırıldığını 'yabancı el sendromu' da dendiğini belirtti. Kişinin elinin kontrolünü kaybetmesi ya da elinin bağımsız hareket etmeye başlamasıyla ortaya çıkan ilginç bir hastalık olduğu bildirildi. Bu sendromun genellikle beyin travması, felç ya da Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklardan kaynaklandığı açıklandı. Hastalığın kesin bir tedavisi olmadığı, davranış terapisiyle ya da bağımsız hareket eden elin bir görevle meşgul tutulmasıyla durumun yönetilebileceği belirtildi. Belirtilerin günlerce hatta yıllarca sürebileceği de belirtildi.

İLACINI BIRAKINCA FELÇ GEÇİRDİ VE OLANLAR OLDU

New York Post'un haberine göre, yaşlı kadın ise hastaneye giderken sol bacağını da sürüklemek zorunda kaldığını ifade etti. Doktorlar, omurga ameliyatı olacağı beklentisiyle kan pıhtısı ilacını almayı bırakmasının ardından geçirdiği felç sonucu yabancı el sendromunun ortaya çıkmış olabileceğini düşündüklerini aktardı. Yaşlı kadın, 6 saat içerisinde vücudunun sol tarafının kontrolünü yavaş yavaş yeniden kazandı ve evine gönderildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı el sendromunu ilk ne zaman ortaya çıktı?
Yabancı el sendromunun bilinen ilk vakası 1908 yılında Alman nörolog Kurt Goldstein tarafından bildirilmiştir.
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