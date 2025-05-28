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 | Berrak Arıcan

Bir ayakkabının içinde kalmak mümkün! Çizme ev görenleri hayrete düşürüyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan York şehrindeki çizme şeklinde bir ev görenleri hayrete düşürdü. Eskiden bir dondurma dükkanı olan yer şimdilerde herkesin en az bir kez görmek için yanından geçtiği bir ev üstelik dileyenler burada konaklayabiliyor.

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Bir ayakkabının içinde kalmak mümkün! Çizme ev görenleri hayrete düşürüyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 11:00

Haines Show House olarak tanımlanan çizme şeklindeki bir ev sosyal medyada viral oldu. 1948 yılında 'gösteri sihirbazı' Mahlon Haines tarafından inşa edilen ev ilk olarak ayakkabı mağazalarının reklamını yapmak için tasarlandı. Şimdilerde ise turistler dünyanın dört bir yanından burayı görmeye geliyor. Hatta burada konaklamak isteyenler adeta sıra oldu. Sırf evin fotoğrafını çekmek için bölgeden geçenler var.

Bir ayakkabının içinde kalmak mümkün! Çizme ev görenleri hayrete düşürüyor

ÇİZME EVDE KALMA DENEYİMİ

Eskiden müze, dondurma dükkanı gibi kullanılan yeri, 2022 yılında Waylon ve Naomi Brown çifti satın aldı. Naomi, ''Daha önce dondurma dükkanı olarak kullanılması, işletmeyi ayakta tutmaya yetecek kadar kar getirmiyordu, bu yüzden iş modelinin değişmesi gerektiğini biliyordum." dedi.

Bir ayakkabının içinde kalmak mümkün! Çizme ev görenleri hayrete düşürüyor

New York Post'un haberine göre Brown çifti, eve biraz bakım yaptı ve Airbnb üzerinden kiraya vermeye başladı. İnternet sitesinde yazan bilgilere göre, ev 131 metrekare büyüklüğünde, 3 yatak odası, 5 banyo ve 1 mutfağa ve jakuziye sahip.

Bir ayakkabının içinde kalmak mümkün! Çizme ev görenleri hayrete düşürüyor

BİR GECE KONAKLAMANIN BEDELİ

Burada bir gece konaklamanın fiyatı ise 500 ila 650 dolar (yaklaşık 20 bin ila 25 bin TL) arasında değişiyor. Sitede çizme ev 4.3 yıldızlı bir derecelendirmeye sahip ve gelip burada kalanla hep övgüyle bahsediyor.

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