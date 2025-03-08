Bir cips tanesine 60'tan fazla teklif sunuldu! Satış fiyatı ise dudak uçuklattı

Pokemon'un sevilen karakteri Charizard’a benzerliğiyle dikkat çeken bir cips tanesi, dünyaca ünlü müzayede evi Goldin öncülüğünde satıldı. 60’tan fazla teklif alan cips, özel bir Pokémon kartına sabitlenerek şeffaf bir kutuda sunuldu. Satış fiyatı ise dudak uçuklattı.

Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'ın sevilen karakteri Charizard’a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir cips tanesi, dünyaca ünlü müzayede evi Goldin tarafından düzenlenen açık artırmada 87.840 dolara (3.2 milyon TL) yeni sahibini buldu.

Goldin müzayede evi, ilginç atıştırmalığın Pazar günü satıldığını açıkladı. Goldin'in resmi X hesabından yayınlanan görsel ve satış fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

ONLARCA TEKLİF YAPILDI

Goldin'in X hesabı üzerinden yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verildi: "Sunulan ürün, Pokemon Charizard şeklinde 7,6 cm uzunluğunda bir Flamin’ Hot Cheeto’dur. Özelleştirilmiş bir Pokemon kartına sabitlenmiş ve şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza edilmiştir. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st & Goal Collectibles tarafından keşfedilip korunmuştur. 2024’ün sonlarında sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmüştür.”

İlan bilgilerine göre, bu eşsiz cips için 60 teklif verildi. Kazanan teklif 72.000 dolar olup, üzerine eklenen alıcı primiyle fiyat toplam 87.840 dolara ulaştı.