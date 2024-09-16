Bir dana ağırlığında bal kabağı! Amatör yetiştiriciden rekor geldi

16 Eylül 2024 10:44 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:54

Rusya'nın başkenti Moskova'da amatör çiftçi Alexander Chusov'un yetiştirdiği bal kabağı 817 kiloyla görenleri şoke etti. Bir dana kadar ağır bal kabağı, 771 kiloluk bir önceki rekoru kırdı.

Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki yarışma tüm dünyanın ilgisini çekti. Çiftçiler, yetiştirdikleri bal kabaklarını yarıştırdı. Amatör çiftçi Alexander Chusov, yarışmayı 817 kiloluk bal kabağıyla kazanan isim oldu. Bir dana kadar ağır olan bal kabağı, görenleri hayrete düşürdü.

Bir önceki rekor 771 kiloluk bir bal kabağıydı. Çiftçi Chusov, yetiştirdiği 817 kiloluk bal kabağıyla yeni bir rekora imza attı. Ülkedeki şimdiye kadar yetiştirilen en ağır bal kabağı oldu.

BAL KABAĞI HERKESİN İLGİ ODAĞI OLDU

Rusya'da düzenlenen bölgesel bir tarım fuarında büyük ilgi gören 817 kilogramlık dev balkabağı, hem yerel halkın hem de medyanın ilgisini çekti.

ABD'DEKİ ÇILGINLIK RUSYA'YA SIÇRADI

Geleneksel olarak daha çok küçük ABD kasabalarında gerçekleşen rekor kıran sebze ve meyve yarışmalarının popülaritesi son yıllarda dünya çapında arttı. Görünüşe göre son çılgınlık Rusya'yı da etkisi altına aldı.