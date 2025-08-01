Bir dilim kek tüm ülkeye korku saldı! Salgın faciaya dönüştü

Fransa'nın Maine-et-Loire bölgesinde ev yapımı havuç konservesinden yapılan bir keki tüketen 6 kişiden biri olan yaşlı bir kişi hayatını kaybetti. 7-14 Temmuz tarihlerinde yaşanan olayla ilgili bir kişi hala yoğun bakımda tedavi altındayken, yetkililer ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

Angers savcısı Eric Bouillard, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, haftalardır botulizm zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören ismi açıklanmayan yaşlı kişinin pazartesi akşamı hayatını kaybettiğini doğruladı.

Savcı, kontaminasyon kurbanlarından bir diğerinin hala yoğun bakımda olduğunu, bir kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ancak durumunun daha az ciddi olduğunu belirtti.

Bölgesel Sağlık Kurumu (ARS) tarafından yapılan açıklamaya göre, trajedinin kaynağı ev yapımı bir havuç konservesinden yapılan havuçlu kek.

7-14 Temmuz tarihleri arasında altı kişinin, bu keki farklı zamanlarda tüketmeleri sonucu zehirlendiği tespit edildi. Yetkililer, zehirlenmeye neden olan konserveleri hazırlayan kadının da hastaneye kaldırılanlar arasında olduğunu belirtti.

Öte yandan, "Bu yiyeceklerin hiçbiri ticari olarak pazarlanmadı" diyerek olayın tamamen ev içi bir üretimden kaynaklandığı vurgulandı.

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm, özellikle yetersiz sterilize edilmiş ev konservesi gibi gıdalarda üreyen bir bakterinin salgıladığı çok güçlü bir toksinin neden olduğu, nadir görülen ancak ciddi bir nörolojik hastalıktır.

Kasları felç ederek solunum yetmezliğine yol açabilen bu hastalık, vakaların %5 ila %10'unda ölümle sonuçlanmaktadır.

Public Health France verilerine göre, son yıllarda Fransa'da onlarca botulizm salgını bildirilmiş ve yüzlerce kişi etkilenmiştir. Bu son olay, ev yapımı konservelerin taşıdığı riskleri bir kez daha acı bir şekilde gündeme getirdi.

Daha önce de Eylül 2023'te Bordeaux'da ev yapımı sardalya konservesinden 16 kişi, başka bir olayda ise konserve sarımsak pestosundan beş kişi ağır şekilde hastalanmıştı.