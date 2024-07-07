Bir düğme ile hayatı sonlandırıyor! Ölüm kapsüllerinin 'Tesla'sı kullanıma hazır

07 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:12

Fiziksel olarak sağlıklı olsa da ötanazi isteği kabul edildi!

Fiziksel olarak sağlıklı olsa da ötanazi isteği kabul edildi!

Tartışmalı ötanazi aktivisti Dr. Ölüm lakaplı Dr. Philip Nitschke, tarafından 2017 yılında tanıtılan ‘Sarco’ adlı intihar kapsülü 3 boyutlu yazıcı sayesinde tasarlandı.

Tabuta benzerliğiyle dikkat çeken ölüm kapsülü, ötanazi isteyen kişinin kapsüle girerek bir düğmeye basması ve kapsülün azotla dolmasını, kişinin oksijensiz kalarak saniyeler içinde ölmesini sağlayacak.

"BOĞULMA HİSSİ YOK, ACI YOK, PANİK YOK"

Tartışmalar devam ederken ölüm savunucusu ve Avustralyalı araştırmacı Dr. Philip Nitschke, "Ölüm Doktoru" lakabıyla biliniyor ve icadının kullanıcıların hızlı ve acısız bir şekilde ölmesini sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Ölümcül cihazın, insanlara hayatlarına "barışçıl" bir şekilde son verme şansı verdiği öne sürülüyor.

Nitsche, "Boğulma hissi yok, acı yok, panik yok." diye konuştu.

Cihazın hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı ve lansmanın temmuz ayında yapılmasının planlandığı açıklandı.

İLK ADAY HAZIR

Kaynaklar, cihazla gerçekleştirilecek ilk ötanazi için bir adayın seçildiğini öne sürerken bu kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Çeşitli gruplar, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kapsüllerin "intiharı yücelttiği" konusunda tartışmalar başlatırken, yaşam yanlısı grup CARE'nin yöneticisi James Mildren, "Philip Nitschke'nin cihazı çok sayıda yorumcu tarafından kınandı. Birçok kişi bunun intiharı önemsizleştirdiğini, hatta yücelttiğini düşünüyor. İntiharın, iyi toplumların her durumda önlemeye çalıştığı bir trajedi olduğuna inanıyoruz. İnsanlara yardım etmenin, yaşamı mahvetmeden etik yolları da var." diye konuştu.

İsviçre'de geçen yıl yaklaşık bin 250 kişi destekli intihar yoluyla yaşamına son verdi.