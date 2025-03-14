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 | Berkay Alptekin

Bir garip hırsızlık olayı! Biri çaldı, diğeri dışkıladı

ABD'nin Florida eyaletinde akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Polk County bölgesinde yer alan Mulberry'deki bir mağazada yaklaşık 500 dolarlık temizlik ürünü çalındı. Güvenlik kameralarını izleyen yetkililer yaşanan hırsızlık karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Bir garip hırsızlık olayı! Biri çaldı, diğeri dışkıladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 16:15

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Polk County bölgesinde bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. İki şüpheliden birinin mağazaya dışkıladığı, diğerinin ise o esnada temizlik ürünleri çaldığı öğrenildi.

Polk County Şerif Ofisi’nin verdiği bilgilere göre, olay Mulberry’deki bir mağazada meydana geldi.

36 yaşındaki Nikevee Curry’nin yaklaşık 500 dolar (18 bin TL) değerinde temizlik ürünü çaldığı, 57 yaşındaki Tina Joyce’un ise çalışanların dikkatini dağıtmak amacıyla mağaza içinde dışkıladığı ileri sürüldü.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin mağaza içinde dolaştığı ve Curry’nin alışveriş arabasına ürünler doldurduğu görüldü. Joyce’un da kısa süre sonra aynı yöne yöneldiği kaydedildi.

"BAY TEMİZ" VE "BAYAN KAKA"

Olayın ardından polis yetkililerinin Joyce ve Curry için "Bay Temiz" ve "Bayan Kaka" gibi lakaplar kullandığı öğrenildi.

Curry’nin Hillsborough İlçe Şerifliği tarafından darp suçlamasıyla tutuklandığı ve hala gözaltında tutulduğu belirtildi. Diğer şüpheli Tina Joyce ise olaydan yaklaşık 2 ay sonra hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Joyce 5 bin dolar (183 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

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#Dışkı
#Dünya
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