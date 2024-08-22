Bir garip hırsızlık olayı: Kitaptan başını kaldıramayınca yakayı ele verdi

22 Ağustos 2024 16:38 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:01

Bir kayayı test etmek isterken yüzlerce metre yükseklikten düştüler! Mont Blanc Dağı'nda bir trajedi daha

Bir kayayı test etmek isterken yüzlerce metre yükseklikten düştüler! Mont Blanc Dağı'nda bir trajedi daha

Roma'nın turistik bölgelerinden biri olan Prati'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 38 yaşındaki hırsız, bir evden tasarım kıyafetleri çaldıktan sonra 71 yaşındaki bir adamın evine girdi. Gece vakti, balkondan tırmanıp daireye giren hırsız, gözüne kestirdiklerini alırken bir anda gözüne çarpan bir kitap, yakayı ele vermesine neden oldu.

KİTAPTAN BAŞINI KALDIRAMADI, YAKALANDI

Hırsızlık için girdiği evde Yunan mitolojisini konu edinen bir kitabı okumaya başlayan hırsız, kendi eviymiş gibi koltuğa oturdu ve kitaptan başını kaldıramadı. O esnada ev sahibi uyandı ve yanına kadar geldiğinde ancak durumu fark edebildi.

Ev sahibini karşısında gören hırsız, panikledi ve geldiği gibi balkondan kaçmaya çalıştı. Fakat komşular, kitap kurdu hırsızı yakaladı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

İlginç yakalanma olayı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hiçbir hırsız yeni çaldığı bir romanı okuma cazibesine karşı koyamaz" yorumunda bulundu.