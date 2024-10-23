Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

23 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:19

Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde bir halk otobüsüne silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi fakat 17 yolcudan herhangi bir haber alınamadı. Saldırının 'intikam cinayeti' olduğu belirtildi.

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Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine​'nin Enga eyaletinde bulunan Lagaip bölgesinin dağlık bir noktasında silahlı saldırganlar bir halk otobüsünü hedef aldı. Saldırganlar, otobüse gelişigüzel ateş açtı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti fakat 17 yolcu kayıplara karıştı.

KAYIP YOLCULARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Komiser Yardımcısı Joseph Tondop, saldırının bir 'intikam cinayeti' olduğunu öne sürdü ve kayıplara dair şu açıklamada bulundu:

"17 yolcu hala kayıp. Bu kişilerin hayatta olup olmadığı ya da yaralı olup olmadığı belirsiz. Çalılıklarda saklanma ya da komşu kabilelere sığınma ihtimalleri de bulunuyor."

Tondop, olayın otobüsün yolcularından biriyle saldırgan grup arasındaki bir husumetten kaynakladığını düşündüklerini dile getirdi.

PAPUA YENİ GİNE'DE KABİLE ÇATIŞMALARI

Öte yandan Papua Yeni Gine'de kabileler yüzyıllardır birbirleriyle savaşıyor. Kabile çatışmalarında düzenli olarak silahlar, palalar ve el bombaları kullanılıyor.

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybetti, evler, altyapı ve iş yerleri tahrip oldu.

Enga bölgesinde 19 Şubat 2024'te iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada 53 kişi ölmüştü.