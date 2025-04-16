Bir garip soygun! Duvarı delerek girdiler, 10 milyon dolarla çıktılar

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir garip hırsızlık olayı yaşandı. Mücevher mağazasını gözlerine kestiren şüpheliler, yan taraftaki dükkanın duvarını delerek içeri girdi. Mücevher dükkanındaki değeri en az 10 milyon doları aşan takıları alarak izlerini kaybettirdiler.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık meydana geldi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girdiği tespit edildi.

ZARAR 20 MİLYON DOLARA YAKIN

İlk belirlemelere göre mağazadan değeri 10 milyon doları aşan saat ve altın kolye gibi değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten çıkarak kaçtığı belirtildi.

Alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemeyen mağaza sahipleri, zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.

Öte yandan polisin, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattığı bilgisi paylaşıldı.