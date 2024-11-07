Bir gece için 200 dolar ödediği otelde 5 yıl bedava kaldı! Hatta kira istedi mahkemeden 'deli' kararı çıktı

07 Kasım 2024 15:28 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:44

ABD'nin New York şehrinde bir otelde bir gece kalmak için 200 dolar ödeyen Mickey Barreto, kira yasasındaki bir açık sayesinde 5 yıl boyunca bedava kaldı. Hatta otelin sahibi olduğunu öne süren Barreto'nun 'bedava otel' davası görüldü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde karar çıktı.

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ABD'nin New York şehrindeki bir otelde, 2018 yılında tek gece kalmak için 200 dolar ödeme yapan Mickey Barreto bir daha otelden gitmek bilmedi ve ödeme yapmadı. Barreto, kira yasasındaki bir açık sayesinde 'tam zamanlı sakin' olduğunu öne sürdü ve 5 yılını bu otelde bedava kalarak geçirdi.

OTELİN TAPUSUNU ÜZERİNE ALDI

Otele yerleştikten 1 sene sonra belgede sahtecilik yapan Barreto, otelin tapusunun kendine ait olduğunu iddia etti. Hatta Oteldeki restoranın sahibine, kira ödemeleri konusunda baskı yaptı. Banka hesaplarının ise kendi üzerine devredilmesini istedi.

Otelin avukatları, dava açtı fakat yasadaki açık nedeniyle Barreto otelden çıkarılamadı. Savcılar, Barreto'ya dolandırıcılık ve mahkeme emrine uymamak dahil 24 suçlama yöneltti.

Barreto, mahkeme duruşmasında, otelin Kuzey Kore'deki bir kiliseye ait olduğunu ve bu para akışının ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürerek yaptıklarını savundu. Pasaportuna el konulan Barreto, kefaletle serbest kaldı. Mahkeme, psikiyatrik muayene talebinde bulundu.

''AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL''

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in makamından Barreto'ya açılan davaya dair yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ile madde bağımlılığı olduğu ve cezai yargılamaları tam anlamıyla kavrayamadığı bildirildi.

Hakim Cori Weston, akıl sağlığının "yerinde" olmaması nedeniyle yargılanmaya elverişsiz bulunan Barreto'ya, uygun bir psikolojik tedavi merkezi bulması için 13 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Uyuşturucu sorunu iddialarını reddeden Barreto, savcıların elinde güçlü bir iddia olmadığı için kendisini hastaneye yatırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Barreto, verdiği demeçte, "Bunun daha iyi bir şey olup olmadığını sorarsan, bir anlamda öyle. Çünkü suçlu muamelesi görmüyorum, deli muamelesi görüyorum." ifadelerini kullandı.